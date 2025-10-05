En un show íntimo, el guitarrista de reconocimiento internacional Luis Salinas desplegará su música sobre improvisaciones de diversos temas clásicos. Será hoy a las 20.30 en Casa Brava (Pichincha 120), en un show donde el músico ofrecerá un repertorio tan amplio como su vasta trayectoria.

En ocasión de su anterior visita a la ciudad, durante la presentación de Hay que seguir, el extraordinario proyecto musical que incluye cinco álbumes: Solo Guitarra, Música Argentina, Latin I, Latin II y Los Salinas (dedicados a los diversos géneros que cimentaron su trayectoria), Salinas comentaba a Rosario/12: “Por distintas cosas, hace nueve años que no sacaba un disco, pero se dio la posibilidad y terminó siendo como una pequeña obra; hay música que hago en mi casa y con la viola, que resolví poner ahí; también música argentina, de folklore y tango”. Y agregaba: “Un concierto, siempre digo, es una cosa única e irrepetible, lo hacemos entre todos. Yo llevo una cosa pero a veces sucede otra, o puede venir algún invitado, o me piden algún tema. Me dejo llevar hacia donde la música quiere”.