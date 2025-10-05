“Desde esta sala en el corazón del Monumento a la Bandera, culminamos con los actos de jura de las y los fiscales de nuestro Ministerio Público, consolidando nuestra independencia, autonomía y autarquía, lo cual fue reconocido por los convencionales en la reforma de la Constitución el pasado 11 de septiembre. Con este juramento, los fiscales renovamos nuestro compromiso con la investigación de los delitos, y particularmente con el cumplimiento de nuestros deberes funcionales con la ciudadanía, principalmente con las víctimas”.

(Fiscal General de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, al tomar juramento a las y los 121 fiscales por la nueva Constitución)