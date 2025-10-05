Travestis con alas de mariposa, niñas, niñes, adolescentes con la cara pintada con el arcoíris o la bandera trans, carteles artesanales con consignas orgullosas tomaron una vez más las calles de la ciudad. El calor no amedrentó a las 150.000 personas que se movilizaron en Rosario en la 19° Marcha del Orgullo, este año con la palabra "antifascista" en las consignas. Después de un recorrido modificado por las obras en el pasaje Juramento, hubo festival y lectura del documento por parte de quienes integran la Coordinadora Orgullo.

"Esta multitudinaria marcha es un grito político, un acto de resistencia y unidad popular. Frente al odio y la opresión, esta marcha antifascista y antirracista es anti-Milei", fue uno de los párrafos del documento elaborado por la Coordinadora, que se leyó cuando ya había caído la noche sobre el Parque Nacional a la Bandera. "El ajuste también golpea en Santa Fe y Rosario, donde se recortan políticas públicas en lugar de garantizarlas", arengaron.

Reclamo y fiesta, baile y orgullo: así transcurrió la marcha, que salió minutos después de las 18 desde Mitre y Pasco. Justo antes de partir, Noelia La Diosa encabezó un ritual por las travestis muertas en la esquina de Mitre y Pasco. "Nunca más sin travestis, nunca más sin memoria", dijo, entre la emoción de sus compañeras. Enseguida salieron las columnas, mientras Noelia y La Chula arengaban desde los micrófonos que acompañaban la cabecera. Y las carrozas, que convocaron con sus propuestas artísticas al baile colectivo para una jornada de lucha y celebración.

Como siempre, la carroza Yarará mostró su despliegue de arte y música a lo largo de toda la movilización, con un poder de convocatoria creciente. Antes de salir, como el año pasado, regalaron helados.

Hubo carrozas debutantes. ATE Rosario tuvo su propia camiona, con el nombre de la histórica activista Ana Romero a modo de chapa patente. Ana fue una de las integrantes del Colectivo Arco Iris y murió poco después de casarse con su compañera, en agosto de 2010, tras la aprobación del matrimonio igualitario. Esa "camiona", tal como la nombró Lorena Almirón, secretaria general del gremio, llevaba carteles con consignas sobre empleo público. "Nuestro trabajo garantiza tus derechos, ningún despido en el Estado", era una de ellas.

Antes de la marcha, hubo una feria diversa. Por ahí pasó una militante de Diversidad Socialista que llevaba una remera con la inscripción "Alejandra presente" y una foto de Alejandra Ironici, víctima de transfemicidio en agosto de 2022.

Otra carroza que salió al ruedo ayer fue Salud marica. "Nos gusta la fiesta, el boliche, la música y queremos ser protagonistas de la marcha. Esta manera de estar, con la carroza, combina la política con la fiesta", dijo Paloma González Suárez, una de las animadoras desde arriba del camión ornamentado con globos de colores. "Tu médico de cabecera es trolo", era uno de los carteles que llevaban, y también "la disidencia está en el hospital", frases pensadas para mostrar que hay diversidades en los servicios y también para interpelar al público. Antes de salir, repartieron preservativos. "En el centro de salud sobran los forros, faltan los preservativos", era otro de los carteles pegados a la carroza.

Ahí nomás, sobre Mitre, caminaba antes de la marcha la candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, Caren Tepp, junto a Juan Monteverde, los dos muy requeridos para sacarse fotos y conversar. "Más que nunca reivindicamos las banderas del orgullo. Al fascismo le vamos a ganar desde las diversidades y el feminismo; por eso, llenamos de orgullo las calles, la vida y las urnas el 26 de octubre", aprovechó para hacer campaña.

Durante la movilización se cantó "Alta coimera, Karina es alta coimera" y también "Milei, basura, vos sos la dictadura". A lo largo de todo el recorrido hubo vecinos que sacaron fotos, gestos amables y gente que bailaba y saludaba desde los balcones. En un bar de calle Pellegrini, una señora bailaba sentada mientras sonreía al paso de la larguísima movilización. Mientras tanto, en las carrozas y también en la cabecera, se marchaba al ritmo de Fanático de Lali Espósito, de música disco y también tecno, en distintos tramos.

En calle Buenos Aires, muchas personas quedaron esperando que pasara la movilización, porque este año dobló en 9 de Julio hasta 1° de Mayo. "Qué lástima, quería ver las carrozas", dijo una señora. Un clásico de la marcha más colorida y festiva de la ciudad.

"Con VIH vivo, con Milei muero", era otro de los carteles artesanales que atravesaban la movilización. Por ahí nomás, cerca de la cabecera, marchaban integrantes de la Asociación de Varones Trans de Santa Fe, que acompaña a niñas, niños, niñes y adolescentes. Su presidente, Santiago Quizamás, estaba feliz por la presencia de compañeres de Buenos Aires y Santa Fe, ya que solo la delegación de la Patagonia no pudo viajar para participar.

Corrían también las birras. "Comprales a tus travos locales, no les compres a los paki", fue el cartel que pusieron Stepo y Valentín, dos adolescentes que habían ido otras veces a las marchas, pero este año por primera vez decidieron trabajar vendiendo birras "por una necesidad".

Entre besos en la boca, banderas del arcoíris sobre los cuerpos de miles de maneras, glitter y baile, el documento también denunció "la violencia institucional y policial que asfixia nuestros barrios, con hambre y balas" y recordó que "los crímenes de odio no son hechos aislados, sino la consecuencia directa de un discurso de desprecio que se siembra desde el poder. El cambio no solo ocurre en las calles, también se decide en las urnas". Exigieron "la recuperación de los lugares donde se ejerció la violencia estatal, la persecución, la detención arbitraria a nuestra comunidad, como espacios de memoria" y el "acceso a un espacio propio para que el Archivo de la Memoria Travesti-Trans pueda continuar con el trabajo de memoria que realiza desde hace cinco años". Pidieron por "infancias y adolescencias reconocidas y libres" y también por la medicación para el VIH; además, exigieron "derechos laborales para las putas, los putos, les pute".

El contexto internacional estuvo presente en el documento y también en la calle. "¡Palestina libre!", leyeron desde el escenario, y denunciaron: "Nuestros derechos no pueden ser usados para justificar el genocidio. Reafirmamos que la libertad del pueblo palestino es inseparable de nuestras propias luchas".