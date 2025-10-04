El lateral derecho de Boca, Dylan Gorosito, hizo un golazo en el segundo tiempo y de esta manera, Argentina derrotó 1 a 0 a Italia en Valparaíso y con puntaje ideal (tres jugados y tres ganados) se impuso en su grupo del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. El equipo que dirige Diego Placente ahora le apunta al cruce de octavos de final ante un rival a designar que jugará el miércoles venidero desde las 16.30 en la misma sede.

El partido tuvo un desarrollo cambiante. Italia comenzó dominando el primer cuarto de hora soltando a los laterales Idele y Benjamín y con el talento del enganche Liberali. Después, Argentina emparejó y pasó a controlar el juego desde la presencia de Milton Delgado en la media cancha para repartir la pelota y el tándem que armaron por la izquierda Julio Soler y Santino Andino. Cerró mejor la etapa Italia con la pujanza de Okoro y Konaté, sus delanteros de origen africano. La situación más peligrosa del primer tiempo la tuvo Soler que a los veinte minutos lanzó desde la izquierda un centro cerrado que dio en el travesaño.

Volvió a arrancar mejor Italia en el complemento. Berretta y Riccio comandaron el medio campo pero sin poder conectar con sus atacantes. A la Argentina le sucedía lo mismo. Pero cuando el técnico Placente movió el banco y puso a Ian Subiabre por Alejo Sarco y luego a Prestianni por Andino, el equipo encontró por las bandas la profundidad que le faltaba

El gol también llegó desde el banco: a los 28 minutos Gorosito que había entrado por Santiago Fernández, encaró el área italiana con gran determinación, le tiró un caño al defensor Natali y con un toque suave de derecha anotó el gol que le dio a la Sub 20 argentina el triunfo y la clasificación a los octavos de final del Mundial.

ARGENTINA 1

Barbi

S. Fernández

Pierani

Ramírez

Soler

Andrada

Delgado

Carrizo

Montoro

Andino

Sarco

DT: Placente

ITALIA 0

Nunziante

Verde

Natali

Corradi

Idele

Riccio

Berretta

Benjamin

Liberali

Konate

Okoro

DT: Nunziata

Estadio: Elías Figueroa (Valparaíso)

Arbitro: Keylor Herrera (Costa Rica)

Gol: 73m Gorosito (A)

Cambios: 62m Subiabre por Sarco (A) y Gorosito por S. Fernández (A), 67m Sardo por Verde (I) y Mannini por Riccio (I), 70m Prestianni por Andino (A) y Silvetti por Montoro (A) y 82m Romano por Okoro (I) y Sala por Liberali (I).