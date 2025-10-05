Boca recuperó buenas sensaciones en la Copa Libertadores femenina con una gran victoria sobre ADIFFEM de Venezuela que dejó al conjunto argentino al borde de la clasificación para la siguiente ronda.

Con goles de Carolina Troncoso y Lola Ruffini, Las Gladiadoras se impusieron 2-0 y llegaron a cuatro puntos, luego del empate del debut ante Alianza Lima. El miércoles a las 16 será el turno del duelo ante Ferroviaria para completar la fase de grupos, con la chance de asegurar la clasificación con un empate y de ganar la zona con una victoria.

El equipo argentino dominó las acciones de principio a fin y tuvo varias ocasiones para aumentar más la diferencia. El primera ventaja la logró cuando promediaba el primer tiempo, luego de una buena habilitación de Agostina Arias para Troncoso, que definió con clase ante la salida del arquera venezolana.

Ya en la segunda mitad, un golazo de Ruffini, que controló en el área, amagó y clavó la pelota en el ángulo, selló el resultado, que pudo ser más abultado si Kishi Núñez o Brisa Priori hubiesen tenido más puntería en la última puntada.

En tanto, en el Grupo C, San Lorenzo buscará su recuperación cuando este lunes a las 16 se mida ante Olimpia de Paraguay en el estadio de Deportivo Morón, luego de haber perdido 2-0 ante San Pablo en el primer encuentro.



