* “La persona más miserable sobre la tierra debe salvar al mundo de la felicidad”. Así se presenta Pluribus que tendrá su estreno por Apple TV+ el próximo 7 de noviembre. Se trata del esperado proyecto de Vince Gilligan (Breaking Bad) en el que Rhea Seehorn intentará hacernos olvidar a Kim Wexler de Better Call Saul con una heroína por fuera de lo común.

* Paramount+ anunció Lioness tendrá una nueva temporada. El exitoso thriller de espionaje de Taylor Sheridan, está protagonizado por Zoe Saldaña y cuenta con Nicole Kidman como productora ejecutiva. En los nuevos episodios, Joe (Saldaña), Kaitlyn (Kidman) y Byron (Michael Kelly) incorporan a una nueva agente dentro de la agencia que le da nombre a la serie para infiltrarse en una amenaza previamente desconocida. Eso y muchas “G.I. Janes” metiéndose en problemas. Aun no hay fecha de estreno.

* Hotel Costiera tendrá lugar en la grilla de Universal+ desde el próximo 24 de octubre. La ficción sigue a Daniel “DD” De Luca (Jesse Williams), un exmarine oriundo de Nápoles que deja Estados Unidos para mudarse para trabajar como “fixer” en un hotel de lujo de la costa Amalfitana. Un lugar paradisíaco interrumpido por casos criminales, misterios, camisas holgadas y algún que otro trago.





El personaje

Susan Gray de El círculo de Bletchley (Anna Maxwell Martin). Antes de convertirse en ama de casa, la mujer descifraba códigos alemanes para los aliados. Durante la posguerra usará su expertise en patrones y enigmas para detener un asesino serial suelto en Londres. ¿Su frase de cabecera? “Nada mal para unas chicas corrientes de oficina”. Ya se la puede ver junto a sus compañeras los jueves a las 22 por Europa Europa y Flow.