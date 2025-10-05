El Encuentro Trinacional de Cerámica va por su 4° edición y ya tiene historia. La primera edición se realizó en 2017 en la ciudad boliviana de Tarija; por aquel entonces era binacional porque involucraba a artesanos de Argentina y Bolivia. Todo empezó cuando el ceramista boliviano Basilio Roque Coca contactó a la argentina Silvia Carbone. "Ahí empezamos a soñar un encuentro, algo que uniera a los dos países a través de la cerámica", comenta Carbone a Página/12. La segunda edición fue en 2022 en la ciudad de Tupiza (Bolivia) y la tercera edición se llevó a cabo en 2023 en el municipio de Merlo (Argentina). Esta vez la sede será la ciudad de Villazón (Bolivia), el encuentro será trinacional porque contará con la participación de 15 ceramistas peruanos y se extenderá del 6 al 10 de octubre en la Plaza 6 de Agosto.

Carbone cuenta que había invitaciones de varios lugares, pero se eligió Villazón porque ella tiene muchos contactos con las comunidades alfareras de la zona: "Son pueblos alejados de la ciudad que practican la alfarería ancestralmente. Ahí vamos a trabajar todos los años y con quienes más contacto tenemos es con el pueblo de Casira Grande, entonces me pareció que elegir esta sede era reivindicar el borde, invitar a cruzar esos límites porque Villazón es tierra de alfareros y merece toda nuestra admiración". Estas ciudades de frontera son lugares de paso y casi nunca va gente a quedarse entonces es una gran oportunidad para tender puentes. "Está bueno descentralizar, que la gente de las grandes ciudades vaya hacia los márgenes", subraya la directora del evento.

En estos encuentros multitudinarios –habrá cerca de un centenar de artistas procedentes de Argentina, Bolivia y Perú– están programadas numerosas actividades en una grilla intensa con talleres abiertos y participativos, charlas, conferencias, exposiciones, demostración de técnicas, trabajos en público y movidas colectivas. Carbone sintetiza todo eso en una idea matriz: lo que sucede durante esos cinco días es "un intercambio de saberes, un encuentro de culturas", desde lo ancestral a lo moderno y más contemporáneo. También participarán escuelas de la zona de nivel inicial (con juegos en arte cerámico pensados para los más chiquitos), primario y secundario.

En esta edición, además, sucederá algo bastante particular: "Uno de esos días nos vamos a trasladar todos juntos a otra zona: primero vamos a parar en Berque y luego vamos a pasar todo el día en la comunidad de Casira Grande, donde nos esperan con los brazos abiertos. Ahí vamos a realizar talleres y será para todos los participantes una experiencia muy enriquecedora". La cerámica es un arte ancestral que conecta a los seres humanos con sus orígenes; es una disciplina que combina los cuatro elementos de la naturaleza y puede considerársela una pieza clave en la construcción cultural de las identidades latinoamericanas. "Es un arte popular –remarca Carbone– y por suerte hoy en día se está volviendo a difundir. Muchas veces se lo asocia a las cosas utilitarias pero es mucho más que eso, tiene que ver con la expresión artística y con el oficio. Nuestra misión es promover un arte que puede ser sustento de muchas familias, la idea es que otros tengan la posibilidad de descubrirlo".

Para aquellos que conciben la cultura como un campo sin ninguna "utilidad" en términos prácticos, la artesanía permite reactivar las economías locales y la promoción del turismo en estas zonas relegadas. "Hoy en día lo que mueve al mundo es Internet y las redes sociales. La colonización de mentes es tan grande que la gente ya no destina su tiempo a hacer cosas manuales o artísticas. Desde nuestro lugar, como militantes de la cultura, tenemos que seguir haciéndolo con toda la fuerza del mundo, sin bajar los brazos, en forma colectiva y solidaria", dice Carbone, y asegura que estos encuentros inciden notablemente en la economía local porque "se van a movilizar hacia esa ciudad muchos ceramistas: los hoteles reciben gente para alojarse, los alfareros locales pueden vender sus producciones y todos esos engranajes se reactivan".

En ediciones anteriores contaron con el apoyo del Estado para llevar adelante el encuentro; hoy eso es prácticamente imposible porque Javier Milei adoptó como plan sistemático el desmantelamiento estatal desde el inicio de su gestión. En ese contexto, la cultura quedó completamente relegada. Cuando se le pregunta a Carbone por su rol, responde: "La cultura es el aire que respiran los pueblos. Una vez escuché esa frase y me encantó. La cultura es lo que nos da oxígeno, lo que nos empodera y nos hace libres. Sin un Estado presente es muy difícil lograr acciones concretas. Esta vez nosotros estamos autogestionando y no tenemos ningún tipo de apoyo. La realidad que estamos viviendo es catastrófica pero no hace falta que yo lo cuente. No se trata solo de nuestro país; es algo regional e incluso mundial. Lo primero que hizo este gobierno fue desmantelar el Ministerio de Cultura e intentó cerrar instituciones históricas como el Fondo Nacional de las Artes".

La directora del proyecto Barro de la Patria Grande –nacido en 2011– se define como una "trabajadora del arte" e insiste en la importancia de tejer redes y trabajar con otrxs. Por eso agradece a su par Basilio Roque Coca (referente de Oruro), al proyecto hermano Murales Solidarios dirigido por Juana Torrallardona, al espacio Hornos sin Fronteras impulsado por Emilio Villafañe y al Municipio de Villazón que apoyó la cuarta edición: "La salida siempre es colectiva y así vamos a salir de esta también. Creo que la humanidad se está deshumanizando y el arte nos da la posibilidad de conectar con otras cosas: con la creación y nuestro ser interior. Hay que militar la sensibilidad humana y promover este tipo de acciones para que el mundo no se derrumbe".