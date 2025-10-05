El clásico cordobés entre Talleres y Belgrano terminó igualado sin tantos este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes, por la undécima fecha de la Liga Profesional.

En un duelo que inició muy parejo, la primera acción de riesgo fue sobre el cuarto de hora para el conjunto de Carlos Tevez: el brasileño Rick se escapó por derecha y la acción fue terminada por Depietri con un disparo de tres dedos que salió junto al poste.

En la réplica, "Uvita" Fernández armó una buena jugada y vio en la puerta del área a Jara, que en primera instancia pifió a la pelota y en segunda lanzó un tiro bajo que exigió al capitán Herrera.

Enseguida, tras un tiro libre de Zelarayán que rebotó en la barrera, Elías López dudó y el veloz Rick aprovechó para quedarse con el balón e iniciar una veloz contra que Depietri no supo resolver ante la salida del arquero tallarín.

En la segunda parte, con algunas piernas cansadas, las acciones parecieron amesetarse. Quien nunca bajó los brazos fue Zelarayán, que de cachetada puso una pelota magnífica que "Uvita" Fernández, de frente al arco, cabeceó a cualquier parte.

El ingreso de Angulo revitalizó la ofensiva de la T. Precisamente el colombiano generó problemas en el sector izquierdo del Pirata y una arremetida suya terminó con una media vuelta del también ingresado Girotti, cuyo rebote fue capturado por Galarza para provocar la buena reacción del arquero Cardozo.

Casi en tiempo cumplido, Zelarayán -de gran actuación- la bajó de pecho ante la marca de Palomino y su media vuelta fue soberbiamente despejada por Herrera.

Al final, la endiablada gambeta de Angulo dejó a Girotti de cara al gol, pero la pierna providencial de Lisandro López evitó la caída de Belgrano, que hace 24 años no puede quebrar a Talleres en Primera División.



