José Luis Espert renunció a su candidatura luego de que su imagen negativa empeorase hasta cosechar un 70 por ciento de rechazos. La revelación de que había recibido 200 mil dólares de Fred Machado, acusado en los tribunales de Estados Unidos por narcotráfico, terminó con su carrera política. La sociedad argentina, según una encuesta de Zuban Córdoba, no se tragó el descargo que intentó hacer Espert (un 68 por ciento dijo que no era creíble) sobre que el dinero había sido un pago a cuentas para un trabajo de asesoría. Más del 60 por ciento de los encuestados, además, opinaban que debía renunciar, y un 76 por ciento aseguraba que el narcoescándalo impactaba "de manera negativa" en la administración libertaria. Un escenario de caos y barranca abajo de cara a octubre que fue cortado de cuajo desde Olivos, aunque el daño ya estaba hecho.

“El tema se ha transformado en un nuevo cisne negro para el gobierno de Milei, y amenaza con perforar incluso su núcleo duro”, afirma la consultora.

De acuerdo al sondeo, realizado a menos de un mes de las elecciones, La Libertad Avanza fue muy perjudicada por dos temas: el caso Espert y por el pedido de apoyo a la administración Trump. Esto último, es debido a que “un 62 por ciento de los argentinos se siente muy lejano de Estados Unidos y de Donald Trump, y un 64 por ciento cree que el acuerdo anunciado es sólo simbólico, ya que parece que los dólares no van a llegar”, señala el informe.

En ese marco, la mayoría de los encuestados vaticina una derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Aunque vale aclarar que, aún en el caso de una mala elección, el gobierno va a conseguir más bancas que las que tiene, ya que no renueva tantas como la oposición.

Además de la caída en la imagen del gobierno por el caso Espert, el trabajo de Zuban Córdoba señala que las expectativas económicas de la sociedad están en su punto más bajo: casi un 60% considera poco probable que Argentina pueda cumplir con sus obligaciones de deuda el año que viene.

Esto se suma a que el 64 por ciento desaprueba el gobierno de Milei. Las críticas a la gestión del presidente vienen en aumento constante desde noviembre del año pasado, cuando su nivel de desaprobación estaba doce puntos más abajo, en el 52 por ciento (contra el 64 actual).

La imagen del propio Milei también ha empeorado, ya que hoy cosecha un 63 por ciento de opiniones negativas (seis puntos porcentuales peor que hace un año), aunque su caída no ha sido tanta como la su hermana Karina, que tiene un 70 por ciento de rechazo, contra el 63 por ciento de hace un año.

Por otra parte, seis de cada diez argentinos descreen de la afirmación presidencial de que “lo peor ya pasó”, exponiendo así el profundo pesimismo social que atraviesa el país. En cuanto al reciente anuncio sobre la baja de la pobreza que hizo el Indec, un 64,2 por ciento de los encuestados desconfía de que sea cierto.