Hasta el domingo 12 de octubre se llevará adelante la 18ª edición de “Librarte”, la Feria del Libro de Berazategui, que volvió a convertir al Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (calle 18 y 148) en un gran punto de encuentro para lectores, docentes, artistas y público en general. Con entrada libre y gratuita, la feria propone, como cada año, una agenda intensa de actividades.

Organizada por la Municipalidad de Berazategui, Librarte se posicionó como una de las cinco ferias del libro más destacadas de la Argentina. Durante nueve jornadas, el público puede disfrutar de conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, espectáculos, talleres, funciones de teatro, narraciones, conciertos y la visita de reconocidos escritores y personalidades del ámbito editorial.

La edición 2025 comenzó el sábado con gran participación de vecinos y visitantes de toda la región. Entre las figuras que pasaron y pasarán por el escenario de “Librarte” se destacan Alejandro Dolina, quien grabará en vivo su clásico programa radial “La venganza será terrible”; el filósofo Darío Sztajnszrajber, la historiadora Dora Barrancos, la crítica Kekena Corvalán, la escritora y ensayista Cynthia Edul, el periodista Nacho Girón, el narrador Juan Solá, el poeta Hernán Ronsino, el humorista gráfico Tute y el periodista Roberto Caballero.

También dirán presente autoras y autores para las infancias y juventudes, como Liliana Cinetto, Adela Basch, Magela Demarco, Silvia Schujer y Fernando de Vedia, así como la ilustradora Isol, el artista Poly Bernatene y la referente cultural Canela. Otro de los puntos destacados de esta edición es la presentación de dos nuevas colecciones de la Editorial Municipal Ediber, una iniciativa que refuerza la producción local y la circulación de voces de la región. La feria se caracteriza, en cada edición, por brindar un espacio de relevancia a las y los autores berazateguenses y a los proyectos editoriales independientes.

“Se viene desarrollando un megaevento cultural que desde hace dieciocho años crece edición tras edición y que hoy ya está muy consolidado a nivel provincial”, destacó Federico López, secretario de Cultura y Educación municipal. Y agregó: “Son nueve días de una agenda muy nutrida, con la participación de prestigiosas personalidades del mundo de la cultura y más de ciento ochenta actividades, entre presentaciones, charlas, clases abiertas y espectáculos. Además, como siempre, la feria está muy orientada a las infancias y a la producción local y regional”.

Para López, el lugar que hoy ocupa Librarte es el resultado de una política cultural sostenida, y resaltó que para lograr esto fue esencial “entender la feria como un espacio de promoción de la lectura, de la producción literaria y de la industria del libro".

La Feria del Libro de Berazategui continuará abierta hasta el domingo 12 de octubre, de lunes a viernes de 14 a 21 hs, y los fines de semana de 15 a 21 hs. La programación completa puede consultarse en berazategui.gob.ar/librarte.