Implosionada la campaña bonaerense con la renuncia de José Luis Espert a su candidatura tras el narcoescándalo, será Diego Santilli quien encabece la magullada boleta de La Libertad Avanza. El Gobierno quiso fundamentar la decisión en una cuestión burocrática: que el decreto reglamentario de la ley de cupos define que ante el fallecimiento o renuncia de un candidato, lo reemplazará la persona del mismo género que le siga en la lista --en este caso, la presentadora de TV Karen Reichardt--; pero con una excepción, que es el primer lugar, donde sí puede haber un enroque de géneros de candidatos. Por lo tanto, la entronización de Santilli, quien todavía cuenta afiliación en el PRO --mas allá de su reciente mileísmo acérrimo--, tiene como trasfondo una decisión política, con las reuniones recientes de Mauricio Macri con el Presidente en Olivos como trasfondo. Fue el propio Milei el que lo confirmó este domingo.

Otra discusión que se abre, además, es si el cambio de figuritas podrá finalmente verse reflejado o no en la boleta misma, que debería reimprimirse, algo que la oposición buscará bloquear y para lo cual la justicia electoral tendrá la última palabra. El costo es elevado (unos 15 mil millones de pesos) y los tiempos están muy justos (se vota en 15 días), por lo que la boleta de LLA podría seguir teniéndolo a Espert como protagonista.

El diputado salió a ponerse rápidamente la camiseta de candidato. "No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto. Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación. Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país", tuitó minutos después de conocerse la renuncia de Espert.

Pero no fueron pocos los que desde la oposición salieron a refrendarle el archivo, en este caso, lo que pensaba del nuevo candidato el propio Espert: "Santilli estuvo con Menem, con Duhalde , con Ruckauf, con Macri y Larreta. Completito el colorado... Hace 30 años que vive de tu laburo y nuestros impuestos", decía un viejo tuit de 2021, cuando compitieron en Provincia.

"No con la nuestra"

Según pudo averiguar Página/12, la oposición intentará obturar la reimpresión de boletas por su alto costo. Para cumplir con el capricho del Gobierno, habrá que reimprimir unas 18 millones de boletas. En la Provincia hay alrededor de 13 millones de votantes, y se suelen imprimir unas 5 millones más. Un cálculo conservador estima que reimprimir la boleta única de LLA con Santilli a la cabeza costaría unos 7.500 millones de pesos, mientras que otros cálculos estiman ese costo en por lo menos el doble. La mitad de las boletas ya están impresas, controladas y distribuidas.

Pero además, el proceso de reimpresión demanda entre 12 y 13 días. El tiempo límite, se supone, sería este mismo domingo, del anuncio de la renuncia de Espert a la cabeza de la boleta. Si la justicia electoral le niega al Gobierno su intención, no habrá tutía: la apelación tardaría mucho más y sería imposible llegar con los tiempos a las elecciones, que son dentro de 15 días.

El diputado Esteban Paulón presentó este domingo un proyecto "para que -en caso de tener que re imprimir las Boletas bonaerenses a partir de la renuncia de Espert, el costo resultante lo afronte La Libertad Avanza", explicó. "Que sostener a un candidato inhábil moralmente no nos cueste recursos a todos", agregó. "No con la nuestra, concluyó".

Los candidatos a diputados nacionales por Fuerza Patria, Jimena López y Sebastián Galmarini, también cuestionaron vía “X”. “Vean cuánto costó el capricho de Javier Milei de tener un narco en su boleta”, dijo Galmarini. Según explicó, “en 2023 imprimir boletas costó el equivalente a 34.000 millones de pesos de hoy. En 2025 ya van $43.000 millones (+IVA $52.000)”. "Todo esto mientras no hay plata para los jubilados, las universidades ni las personas con discapacidad”, agregó. Y concluyó: “No tienen perdón. Es el gobierno más cruel de la historia".