"¡Subite a la Santileta de la libertad que vamos a dar vuelta la provincia!" El particular posteo de Diego Santilli tras ser confirmado como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires, fue contestado enseguida por Patricia Bullrich, también en tono celebratorio: "Invitá, Diego".

El tuit retomaba una vieja foto de los tiempos en que Santilli hacía campaña como candidato de Juntos por el Cambio, en 2021 y junto a Horacio Rodríguez Larreta.

La combi ploteada como "La Santileta" había terminado en ese entonces jugándole una mala pasada: por una falla mecánica el vehículo "los dejó a pata" y tuvieron que llamar a un remolque.

Aquel momento volvió a viralizarse anoche, en medio de los festejos del "Colorado".