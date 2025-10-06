En el marco de la presentación del Plan Estratégico de Abordaje Integral para la prevención y el control del dengue, chikunguña, zika y oropuche, las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Salta manifestaron su preocupación por el posible ingreso del virus del oropuche a la provincia.

El director de la Coordinación de Epidemiología, Francisco García Campos, puso énfasis en la compleja situación regional, especialmente la amenaza del virus, que presenta riesgos de transmisión materno-infantil.

"La amenaza de oropouche se está sintiendo cada día más. Salta ya tomó la determinación de incluir su vigilancia dentro del síndrome febril agudo", afirmó García Campos. En esta línea, destacó que el Hospital Señor del Milagro ya cuenta con la capacidad operativa y equipos capacitados para el diagnóstico de esta afección.

La enfermedad provocada por el virus del oropuche es una afección febril, de la que los pacientes suelen recuperarse rápidamente. El virus del oropuche se transmite a los humanos a través de las picaduras de jejenes infectados y, posiblemente, de algunos mosquitos.

Ante la afectación de países limítrofes con chikunguña y zika, la provincia reforzará la vigilancia de estas arbovirosis.

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, detalló que el plan se enfoca en la coordinación de todos los componentes esenciales en la lucha contra las arbovirosis: la vigilancia epidemiológica, el trabajo de laboratorio, la atención de personas enfermas y la organización de los servicios de salud, el manejo integrado de vectores, el cuidado del ambiente y las relaciones interinstitucionales.

El ministro indicó que el plan de acción para la provincia es una continuidad de la gestión iniciada el año pasado y que se llévó a cabo sobre cuatro ejes principales: un plan de vigilancia entomológica para el control vectorial, acciones de prevención como el ordenamiento ambiental, reforzado a través de los convenios con los municipios y los establecimientos educativos; una campaña de comunicación para la comunidad y la adecuación sanitaria de los hospitales.

Mencionó como pilar clave del nuevo plan el avance tecnológico en la notificación. Por primera vez, se suma la revisión de notificaciones del Sistema de Historia Clínica Digital (SAFESA), contando con un tablero exclusivo de vigilancia de arbovirosis que permitirá conocer las consultas en tiempo real.

También sostuvo que se continúa con la gestión de vacunas contra el dengue ante el Gobierno nacional como una medida más de prevención.

"Hoy estamos en cero en el tablero, y es nuestro punto inicial, porque a partir del 1° de octubre comienza esta vigilancia intensificada" señaló por su parte García Campos.

De 26 mil a 26 casos de dengue

Durante la presentación, se informó que mientras en la vigilancia 2023/2024 se registraron más de 26 mil casos de dengue, en la última temporada se contabilizaron solo 26 casos en toda la provincia, la mayoría concentrados en Capital.

Se indicó que este logro fue posible gracias a la planificación hospitalaria, lo que permite garantizar una atención oportuna.

En este sentido, se realizaron mejoras en las guardias, se adecuaron consultorios externos y se garantizó la compra, con recursos provinciales, de insumos esenciales como repelentes, medicamentos, pruebas rápidas y reactivos. Además, se fortaleció el primer nivel de atención con capacitaciones para el personal de salud, enfocadas en el reconocimiento de signos de alarma.

Medidas de prevención

Una vez más el Ministerio de Salud Pública de la provincia recordó que las medidas de prevención de estas enfermedades.

Desechar recipientes sin uso como latas, botellas, neumáticos, bidones de plásticos cortados.

Mientras que en el caso de recipientes en uso, recomendó dar vuelta botellas o baldes para evitar que se acumule agua. Limpiar, cepillar y cambiar todos los días el líquido de aquellos recipientes que contienen o acumulan agua, como el drenaje del aire acondicionado, floreros y bebederos de animales. Tapar los recipientes que son utilizados para la recolección de agua, como tanques y barriles. Trasplantar las plantas que están en agua a una maceta con tierra, o ponerle arena húmeda en el portamaceta.

Para evitar picaduras se deben colocar mosquiteros en las aberturas y tules sobre cunas y cochecitos de bebés. También se recomienda el uso frecuente de repelentes. Y ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre.