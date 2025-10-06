La semana en la Ciudad y sus alrededores comienza con clima otoñal. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes una jornada con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 18 grados, con probabilidad de chaparrones por la tarde. Se esperan vientos del sur y una humedad relativa del 83%.

El martes se espera cielo despejado, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 23 grados, con viento del oeste.

Par el miércoles se espera poca nubosidad, con una temperatura mínima de 12 grados, una máxima de 25 grados, viento del noroeste de hasta 22 kilómetros por hora.