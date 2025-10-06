El sinceridicido de Milei sobre la condena contra Cristina Kirchner

Javier Milei parece no terminar de entender el concepto de división de poderes, a juzgar por los "sincericidios" que comete en las entrevistas.

Puesto a dar una explicación sobre la candidatura bajada de Espert en televisión, se entusiasmó jurando que era todo una maldad de "los kukas".

Lo reiteró de tantos modos que terminó diciendo: "Esto es la venganza porque soy el primer Presidente que tomó la decisión de que vaya presa", en referencia a Cristina Fernández de Kirchner.

El entrevistador buscó salvar el momento retrucándole: "no, usted no se mete con la justicia".

Pero la naturalización de la injerencia quedó expuesta nuevamente.