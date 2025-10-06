El narcoescándalo detonó a Espert y Milei le soltó la mano
Por Melisa Molina
Las inconsistencias del ahora excandidato para explicar su relación con un condenado por narcotráfico ya estaba impactando en las encuestas, que mostraban un fuerte deterioro del oficialismo. Macri y un sector de la Rosada venían exigiendo el desenlace que se confirmó este domingo. El Presidente decidió bajarlo, pero igualmente habló de una operación de la oposición.
Leé la nota completa
El sinceridicido de Milei sobre la condena contra Cristina Kirchner
Javier Milei parece no terminar de entender el concepto de división de poderes, a juzgar por los "sincericidios" que comete en las entrevistas.
Puesto a dar una explicación sobre la candidatura bajada de Espert en televisión, se entusiasmó jurando que era todo una maldad de "los kukas".
Lo reiteró de tantos modos que terminó diciendo: "Esto es la venganza porque soy el primer Presidente que tomó la decisión de que vaya presa", en referencia a Cristina Fernández de Kirchner.
El entrevistador buscó salvar el momento retrucándole: "no, usted no se mete con la justicia".
Pero la naturalización de la injerencia quedó expuesta nuevamente.
Banda en fuga: Milei ensayó con su grupo las canciones que interpretará en el Movistar Arena
Mientras el Gobierno acumula serios problemas por la grave crisis económica y cambiaria que atraviesa el país, por las causas de corrupción que salpican a la cúpula ultraderechista en los casos $Libra y Andis, y por las acusaciones contra José Luis Espert debido a sus vínculos con el empresario narco Federico "Fred" Machado, el presidente Javier Milei ensayó el domingo con su banda para el evento de hoy en el Movistar Arena, que se iniciará con un recital de "La banda presidencial".
Según publicó en sus redes sociales el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el mandatario se reunió este domingo en la Quinta de Olivos con funcionarios de su gabinete y referentes libertarios para repasar las canciones que interpretará este lunes durante la presentación de su nuevo libro “La construcción del milagro" en el Movistar Arena.