La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este lunes la venta de una marca de lavandina que no contaba con registros ante el organismo.

La medida se dio a conocer a través de la Disposición 7352/2025, publicada en el Boletín Oficial de este lunes, donde se indica que el producto afectado es el siguiente:

Lavandina, marca Limpimax.

La decisión alcanza también a todos los productos de limpieza elaborados por esta marca que se venden tanto en negocios como en plataformas en comercio electrónico.

Según se indicó, esta marca de lavandina no contaba con registros ante la Anmat. De este modo, con la finalidad de "proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, de los que se desconocen las condiciones de manufactura" se prohibió la venta y la publicidad de los productos de esta marca, en todo el país y en sitios de comercio online, hasta tanta se regularice su situación.

Por otra parte, mediante la Disposición 7322 -publicada en el Boletín Oficial-, se prohibió el uso, publicidad y venta en todo el país y en sitios web de los siguientes productos cosméticos para el cabello:

Sistema bio molecular S.A.P Fase 1, marca “T’ECNOLISS”

Sistema bio molecular S.Q.L Fase 2, marca “ T’ECNOLISS”

Sistema bio molecular C.N.A Fase 3, marca “T’ECNOLISS”

Plastificado sin enjuague final HIALURON BTX Creme Argan-oil marca “T’ECNOLISS

La prohibición abacar a estos productos en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto se encuentren inscriptos ante la Anmat.

