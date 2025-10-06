Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este lunes.
La cotización de apertura del dólar
El dólar oficial abrió a $1400 para la compra y $1450 para la venta.
¿Otra promesa de lluvia de inversiones?
El supuesto respaldo del gobierno de los Estados Unidos hacia la gestión de Javier Milei sumó un nuevo capítulo: en las últimas horas, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, prometió una “inversión sin precedentes” para nuestro país. Más allá del grandilocuente anuncio, aun no hay nada oficialmente confirmado.
Leé la nota completa
A cuánto cotiza el dólar hoy
El dólar oficial cotiza a $1400 para la compra y $1450 para la venta.
El dólar blue está a $1420 para la compra y a $1440 para la venta.