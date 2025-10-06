El diputado nacional y exministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, lanzó duras críticas al Gobierno de Javier Milei por el escandaloso vínculo entre el ahora excandidato de La Libertad Avanza, José Luis Espet, con Federico “Fred” Machado, un empresario con pedido de extradición acusado de narcotráfico y lavado de dinero y apuntó todas las luces contra el propio presidente.

Sin vueltas, Soria aseguró que el país está gobernado por la “narco-política”. “La mejor forma que tienen estos personajes del narcotráfico, como es el caso de Machado, para meterse en la política, en las instituciones, es poner candidatos a través del dinero”, dijo, tras lo que recordó que la primera denuncia contra el actual oficialismo tuvo que ver, precisamente, con la venta de candidaturas.

“Llegaron personajes que se denominan outsiders, pero que son de poca monta. Cuando analizás el prontuario, aparecen tipos como Espert, que sabíamos desde el 2019 los vínculos que tenía. O como (Lorena) Villaverde, que años atrás fue detenida ingresando a Estados Unidos medio kilo de cocaína”, afirmó.

Y todo esto ocurre con la complicidad de las instituciones locales, según Soria: “La misma Corte que tarda 40 días en confirmar el fallo contra una expresidenta, esos empleados que trabajan en la Corte Suprema, llevan cuatro años –vaya a saber por qué millones de razones oscuras– dilatando la extradición a Estados Unidos de Machado, acusado de narcotráfico y de lavar plata de los carteles”.

“Y recién el expediente se mueve el 21 de agosto, el día que hablo en el Congreso de la narco-política y muestro varios papeles de Espert, Villaverde y Machado. Yo no tengo dudas de que esto llega al mismísimo delirante que tenemos de Presidente los argentinos. Milei es el representante de la narco-política en Argentina. Los que vendían candidaturas fueron ellos”, añadió.

Tras lo que, sin vueltas, dijo: “Eran los que les cobraban a Espert para llevarlo en sus listas. Se vio la reacción del presidente el viernes pasado cuando el periodista ensobrado Feinmann puso un video de Espert recostado en una pileta en Viedma en la casa de Machado. Y la reacción fue que Espert se sube a su auto corriendo a Olivos diciendo que no se baja nada y Milei saliendo a respaldarlo”.

“LLA es el vehículo para los Machado, los (Claudio “Lechuga”) Ciccarelli, estos personajes que se dedican a estos negocios oscuros. Hay que pensar en las leyes que aprobaron en estos meses. Todas las leyes que han sacado favorecen este tipo de delitos de narcotráfico. Incluso hasta el inútil que tienen en desregulación, el decreto para desregular los cielos, es para que lluevan camionetas con drogas”, añadió sobre Federico Sturzenegger.

Luego, finalizó: “Todas y cada una de las medidas que toma este Gobierno sirve para eso, para liberar los controles. Es increíble. Pusieron a un narco cuyo socios en Estados Unidos ya fueron condenados por narcotráfico. Acá en Argentina, gracias a los Martínez de Giorgi y a los impresentables de la Corte Suprema de Injusticia, vive en una mansión con pileta y parece un jeque árabe. Mientras que una expresidenta para salir al balcón tiene que pedirle permiso a estos sátrapas que tenemos de jueces. Este país es como el cerebro de Milei, está mal”.