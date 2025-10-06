El Gobierno lanzó este lunes convocatoria para importar 50.000 autos eléctricos e híbridos durante 2026 sin aranceles y las empresas con producción local. Los importadores tienen hasta el 16 de octubre inclusive para acceder al cupo.

La medida se implementó a través de la Resolución 377/2025 de la Secretaría de Industria, publicada hoy en el Boletín Oficial, y el valor FOB (el costo del vehículo al momento de despacharse) de los vehículos importados debe ser de hasta US$ 16.000.

Según se detalla, 25 mil cupos serán adjudicados a empresas terminales radicadas y con producción en Argentina, mientras que los ortos 25 mil serán adjudicados a impotadores.

En caso de que haya un remanente de cupo en una de las categorías, se podrá asignar a solicitantes de la otra.

La medida incluye diferentes tipos de tecnologías de motorización y se incluyen vehículos completamente eléctricos, híbridos, híbridos mild, e híbridos enchufables.

Los modelos compiten en todos los segmentos con los automóviles tradicionales con oferta ya existente en el mercado y los primeros vehículos híbridos y eléctricos de 2026 podrán ingresar al país en los primeros días de enero.

La presente convocatoria también incluye una opción para registrarse en lista de espera la cual corresponde a la importación de vehículos del cupo 2025 que sean desistidos o cuyas condiciones hayan sido incumplidas por los oferentes originales.

Este año, 50.000 vehículos fueron adjudicados en dos tandas a partir del decreto 49/25 y se espera que para enero de 2026 el total ingresado de las primeras dos convocatorias sea de más de 40.000 unidades.

La oferta de autos eléctricos en Argentina es acotada. Hasta mitad de año solo se habían patentado 9.030 unidades electrificadas, el 3% del total. En las concesionarias los vehículos eléctricos tienen un costo inicial de unis US$ 40.000, lo que evidencia que se trata de una tecnología al alcande de unos pocos.