El director del Banco Provincia y dirigente del Frente Renovador, Sebastián Galmarini, lanzó duras críticas al diputado José Luis Espert, quien finalmente este domingo renunció a su candidatura a primer diputado nacional por La Libertad Avanza en medio de los escándalos por sus vínculos con “Fred” Machadao, acusado de narcotráfico y lavado de dinero.

En declaraciones a la 750, Galmarini explicó que hacen falta más anticuerpos en la política para evitar este tipo de situaciones. “(Estoy) un poco preocupado por el grado de penetración que tiene el narcotráfico en Argentina y en la política", dijo.

"Y él mismo (Espert) aceptó haber recibido 200 mil dólares en su propia cuenta. Es muy grave”, remarcó.

En este sentido, Galmarini puntualizó que “claramente hubo mucho más financiamiento, porque usó aviones, autos y muchas otras cosas que no están probadas. Pero ahí hay una aceptación de haber obtenido recursos de manera ilegal”.

“Pero, por otro lado, (estoy) contento: porque hubo una reacción de toda la política argentina de rechazo a este tipo de situaciones. Porque vale decirlo, pareciera que en el mundo para menospreciar a un candidato se usa esto de que todo el mundo es narcotraficante. Y francamente me parece que es muchísimo más grave cuando tenemos casos como este, donde hay pruebas”, agregó.

Galmarini además dijo que "hay discusiones respecto de si corresponde o no el reemplazo de género por género". "Yo creo que no es correcta en este caso, porque las acciones positivas lo que intentan es que con la paridad y la alternancia exista una prioridad de la representación de las mujeres”.

De esta manera, el reemplazo de Espert no debería ser Diego Santilli, sino Karen Reichardt.

Sin embargo, para Galmarini la reimpresión no se debe hacer: "La impresión de las boletas del 23 al precio de hoy sería algo así como 34 mil millones de pesos. Hoy ya se gastaron 53 mil millones. Y si además le sumamos 15 mil millones para reimprimir, estaríamos más que duplicando el gasto electoral”.

“Cuando se discutió la boleta partidaria, ahora pareciera ser que estamos gastando mucho más que el doble. Pero además agregado, ¿qué podría pasar si en unos días en otro partido hay otra renuncia? ¿Volvemos a imprimir todo?”, afirmó.

Finalmente, puso la lupa sobre lo grave de este tipo de situaciones en la actualidad.

“No es un dato aislado que Espert tenga este vínculo. Sino además que el abogado de Machado es el que fue candidato a vicegobernador por Buenos Aires. No es que es un Gobierno que se comió un candidato y por desgracia lo puso en una lista y renunció. Hay suficiente cantidad de datos como para pensar que no alcanza con la voluntad, requiere mucho más cuidado institucional que el que tienen Milei y su Gobierno para tener anticuerpos frente a este tipo de situaciones”.