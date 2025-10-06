“Ella vino y me dijo ‘el algoritmo te reconoció, ¡vos sos chorro!, ¡vos sos chorro!”, relató a todos sus seguidores Osqui Guzmán. El actor hizo público en los últimos días un mal momento que vivió en mientras viajaba en el subte porteño, cuando una mujer policía lo abordó, le pidió el documento, le pegó y lo acusó, falsamente, de ser un delincuente –según el propio actor– solo por su color de piel.

Entrevistado por la 750, Guzmán dio algunos detalles extras el relato que hizo en sus redes sociales. “El miércoles pasado a las 18:30 horas salí de una nota. ¿Viste que estoy promocionando mi obra? Y bajé al subte en Dorrego. Y hablaba con mi esposa que estaba por tomar un vuelo. Y me intercepta una mujer policía y me pide el DNI”, comenzó la construcción de la escena.

Luego, continuó: “Le digo a Leti y se ríe, porque me pasa seguido. Cuando corto, me viene más todavía prepotente. Eso no me gustó. Entonces sacó el DNI y le digo que anote el número. Y me lo saca de la mano y se va. Yo empecé a decirle qué haces, que no puede hacer eso, que conozco mis derechos. Volvió y me empezó a decir de todo. Que el algoritmo me había reconocido. Que yo era chorro, que era punga, que ya sabían lo que hago”.

“Yo le decía que estaba equivocada, que cómo me va a tratar así. Me pegó en la cabeza con el palo. En la base del cráneo, atrás de la oreja. Se volvió a ir. Yo ahí saqué el celular. El de seguridad del subte negó que me había pegado y estaba al lado. Ahí sentí miedo realmente. Ahí dije que está todo mal. Porque es una pesadilla a la que someten a la gente”, siguió.

Guzmán contó que tras este episodio la policía se le acercó y aseguró que ella lo reconocía y que sabía que había estado preso y le pregunta si es peruano. Tras este hecho, contó, se fue abrumado a la casa y decidió avanzar con una denuncia: “Yo no hice una denuncia penal, porque creo que había un punto en nuestra pelea, porque después vino y me pegó otra vez, donde yo ví que ella estaba diciendo algo de manual”.

“Yo soy actor, yo conozco cuando alguien repite algo que le enseñaron a hacer. Porque ella misma, en el medio, estaba también metida en algo que no esperaba meterse. Tenía una estrellita, era una piba joven. Esto la mandaron a hacer. Después recabé información y me dijeron que les pasó lo mismo. Y lo que dicen es que les dicen ‘traeme diez’ y son diez morochos. Y también se sobreactúa que están trabajando. Se les escapan los narcos y se meten con los ciudadanos a hacer una razia insoportable. Es todo insólito”, sentenció.

Luego, finalizó: “Esto es un detalle de película: cuando terminó todo, me reconoció finalmente, me pidió hablar a solas, y me dijo que me pedía mil disculpas, que no sabía quién era. Y yo le dije que no importa quién soy, que no se puede tratar así a un ciudadano. Y me dijo que el teléfono que ella tiene para leer el QR no le funciona. Que tuvo que mandar los datos manualmente, y que se le había acabado el crédito de la policía.”

“Tenemos ahí a una trabajadora haciendo su trabajo en condiciones precarias. Yo podría entender de manera empática cuál era el problema y la dificultad. Entendí que no debía hacer una denuncia penal sobre ella. Porque no me interesa a mí destruirla. Pero sí hice una denuncia a través de asuntos internos para que le quede en su legajo, para que no lo vuelva a hacer”, concluyó.

