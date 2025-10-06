Este lunes se conocieron datos relevantes en el marco de la causa que investiga el triple femicidio de Florencio Varela. Tony Janzen Valverde Victoriano, el líder narco peruano conocido como "Pequeño J" y Lara Gutiérrez, de 15 años, se reunieron días antes de que ella, Brenda Del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20, fueran brutalmente asesinadas.

Una cámara de seguridad captó que el 6 de septiembre pasado Pequeño J y la adolescente de 15 años se encontraron en un local de comida rápida. Junto a ellos había otras dos personas, un hombre y una mujer.

Esta imagen, que según informó NA ya fue incluida en la causa, demuestra que el Valverde Victoriano, quien está preso en Perú a la espera de su extradición a la Argentina y que es indicado como uno de los autores intelectuales del triple femicidio, conocía a por lo menos una de las tres víctimas.

El encuentro entre "Pequeño J" y la adolescente fue confirmada por el fiscal del caso, Adrián Arribas, en declaraciones televisivas. "Esa reunión existió", afirmó el funcinario judicial en declaraciones a LN+.

Asimismo, Arribas reveló que Matías Agustín Ozorio, el argentino de 28 arrestado en Perú sospechado de ser la mano derecha de "Pequeño J", "se negó a declarar". El fiscal también dijo que la apertura de celulares de los nueve detenidos hasta el momento les permitió inferir que hay más personas implicadas en el caso.

"Creemos que hay entre tres o cuatro personas más por lo menos y en las próximas horas habrá más allanamientos", dijo. Al mismo tiempo, adelantó que "esta semana habrá más testimoniales en la sede la Fiscalía".

