El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel informó este lunes que deportó a 171 activistas --incluida Greta Thunberg-- que formaban parte de la flotilla que buscaba llegar a Franja de Gaza con ayuda humanitaria. La cancillería israelí precisó que el destino de los deportados es Grecia y Eslovaquia.

El posteo en la red social X estuvo acompañado de fotos de Thunberg junto con otras dos mujeres caminando por el aeropuerto de Ramon, en el sur de Israel, vestidas con los conjuntos deportivos grises que suelen ser utilizados en las cárceles israelíes.

"Los deportados son ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos", precisaron desde el Gobierno israelí.

Greta Thunberg aeropuerto de Ramon, antes de ser deportada.





A pesar de los señalamientos de activistas internacionales que fueron deportados por Israel a Turquía --que denunciaron haber sido víctimas de violencia y "tratados como animales"--, la cancillería israelí negó las acusaciones y dijo que "todos los derechos legales de los participantes en este espectáculo mediático fueron y seguirán siendo completamente respetados".

La flotilla de 45 embarcaciones tenía como objetivo romper el bloqueo israelí para entregar ayuda humanitaria en Gaza, donde la ONU ha declarado un estado de hambruna tras dos años de guerra. De a cuerdo a la información recabada por la agencia AFP, otros 138 activistas de la flotilla Global Sumud aún permanecen bajo custodia israelí.

Israel interceptó los primeros barcos de la flotilla en aguas internacionales el miércoles pasado. Un funcionario israelí dijo el jueves que un total de 400 personas habían sido detenidas como parte del operativo.

Seguir leyendo: