Luego de la gran repercusión que tuvo en agosto el streaming de la expedición científica del Conicet al cañón submarino Mar del Plata con el buque Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute, el organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina ahora también transmitirá la búsqueda de fósiles de dinosaurios en la Patagonia.

Esta nueva misión, que será la primera expedición paleontológica argentina transmitida en vivo, está liderada por el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV), dependiente del CONICET y del Museo Argentino de Ciencias Naturales, junto a la Fundación de Historia Natural Félix de Azara y National Geographic.

Los científicos transmitirán desde un campamento base instalado a 30 kilómetros de General Roca. El yacimiento tiene 70 millones de años y constituye una de las ventanas más completas al mundo previo a la extinción de los dinosaurios, con fósiles de mamíferos, serpientes, lagartos, nidadas de dinosaurios y varios ejemplares únicos en Sudamérica.

El streaming

La misión fue bautizada como “Expedición Cretácica I – 2025” y se propone excavar el sitio donde, en 2024, los científicos encontraron la garra del Bonapartenykus ultimus, un dinosaurio argentino que vivió hace 70 millones de años, poco antes de la extinción masiva que acabó con los grandes reptiles.

Según informó la institución, la transmisión comenzará este lunes entre las 11.00 y las 12.30 y luego entre las 17.00 y las 18.30, desde el canal de YouTube de LACEV, y se extenderá hasta el 10 de octubre.

“La expedición la teníamos planeada, pero cuando vimos lo que generó lo de nuestros colegas del Talud Continental IV, dijimos: ‘Hay que mover’. Esta es la nueva forma de contar ciencia”, explicó la paleontóloga Julia D’Angelo, integrante del equipo. “Tenemos 90% de expectativa de que vamos a encontrar alguna maravilla mundial”, anticipó.

“Vamos a mostrar el trabajo en la mañana, en la cantera a la tardecita, y también la parte de la clasificación, que es muy importante”, adelantó D’Angelo. El jefe científico Federico Agnolín agregó que la experiencia permitirá al público “viajar en el tiempo y presenciar cómo se redescubre la vida que habitó la Tierra hace millones de años”.

Con el objetivo de tener un intercambio productivo con los espectadores, el equipo de científicos habilitó internet satelital de alta velocidad para asegurar la conectividad y la posibilidad de responder consultas en tiempo real.

El equipo multidisciplinario, formado por Matías Motta, Sebastián Rozadilla, Nicolás Chimento, Julia D’Angelo, Gonzalo Muñoz, Ana Moreno Rodríguez, Jordi García Marsà y otros especialistas, también organizará talleres virtuales y cápsulas de divulgación, pensados para docentes, estudiantes y familias.