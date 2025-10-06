Tras la salida de José Luis Espert de la lista bonaerense de La Libertad Avanza, los armadores de la alianza libertaria se reunieron este lunes en Casa Rosada con los diputados del PRO Cristian Ritondo y Diego Santilli, quien según declaraciones televisivas del presidente Javier Milei este último ocupará el lugar de Espert como candidato principal en la provincia de Buenos Aires.

La reunión comenzó a las 13 en Salón de los Científicos y cuenta con la participación de los diputados amarillos, sus equipos de trabajo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem.

El encuentro, en el que se debate la estrategia electoral de la Alianza LLA y las próximas actividades de campaña de cara a los comicios nacionales del 26 de octubre, fue organizado de urgencia para intentar, en tiempo récord, oficializar un nuevo candidato que ocupe el lugar de Espert, quien acusado por sus vínculos con el empresario narco Federico “Fred” Machado se bajó de la lista bonaerense.

A tan solo 20 días de las elecciones, LLA debe esperar la aprobación de la Justicia Electoral respecto a la modificación en la nómina. Por estas horas, además, los apoderados legales trabajan bajo coordinación de Pareja en la solicitud a la Justicia Electoral para reimprimir las boletas de la alianza para incluir la foto de Diego Santilli.

Adelantándose a los tiempos legales, Santilli habló este lunes de su candidatura: "Me toca asumir la responsabilidad", señaló en declaraciones a Radio Rivadavia, y agregó: "Me tomó por sorpresa. Estaba en tercer lugar, estaba acompañando al Presidente y sus cambios desde el 10 de diciembre".

“No me vuelve loco ser primero, quiero apoyar este modelo de cambio. Venimos de una elección muy complicada, que si bien es distinta porque es municipal y provincial y esta es nacional, tenemos que dejar todo en la cancha, poner el cuerpo para remontar, cambiar y levantar una elección y dar la vuelta”, completó Santilli.

Este martes, el legislador se mostrará junto al presidente Javier Milei durante un viaje a la ciudad costera de Mar del Plata, donde recorrerán la fábrica de la empresa de capitales estadounidenses Lamb Weston, proveedora de productos congelados de papas fritas. Según lo previsto, también intentarán caminar por la reconocida calle Güemes.