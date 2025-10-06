Camila Pláate fue la encargada de ponerle cuerpo y voz a Belén en la película homónima dirigida por Dolores Fonzi, que cuenta el caso de una joven que fue detenida en 2014 en Tucumán y estuvo casi tres años presa por un aborto espontáneo que sufrió en una guardia de un hospital.

Tras el reconocimiento a la mejor interpretación de reparto en el Festival de Cine de San Sebastián, Pláate relató en la 750 cómo vive la enorme repercusión por el film.

En un mano a mano con Víctor Hugo Morales, la actriz contó que si bien se imaginaba que Belén iba "a hacer ruido y mover el avispero”, no esperaba tan buena recepción. Y contó que conoció el caso real de Belén por las marchas que se realizaron para reclamar por su liberación –retratadas fielmente en la película–, ya que los medios de comunicación argentinos no mostraban en ese momento lo que ocurría. “El caso primero se hizo conocido internacionalmente ”, recordó.

“Ibas a las plazas y veías al grupo de mujeres protestando en Tribunales. Nadie entendía qué pasaba. Después se fue haciendo muy grande, con marchas en las calles. Entrabas por la comunicación social, no por los medios", continuó.

En ese sentido, Pláate explicó que el fenómeno de las movilizaciones está muy bien reflejado en el film de Fonzi: “Las marchas se parecen a las de la película. Sobre todo el proceso de cómo se fue armando, que empezó de a poco. Después ya era muy masivo y fue inevitable pararlas”.

“Estaba la mesa por la liberación para Belén, que la direccionaba la Sole (Soledad Deza, su abogada, interpretada por la propia Fonzi). Y me parece hermoso volver a tomar eso. Mesas de debate y reflexión. Hay algo de eso que se perdió en la pandemia, donde entró mucho la virtualidad. Ahora se está retomando la idea de la unión y de estar cerca”, dijo.

Además, la joven actriz contó que luego del rodaje pudo conocer a Belén, quien todavía permanece en el anonimato: “Conocí a Belén después del rodaje. En el medio, no. Antes, tampoco. Había como algunas iniciativas. Pero no quería tensar ningún encuentro con ella”.

“Porque que ella fuera al rodaje era volver a traer a la memoria todo eso. Me parece honorable que quiera seguir en el anonimato. Me cayó excelente. Nos juntamos ella, mi hermana y su hermana, y éramos cuatro tucumanas hablando de la cotidianeidad. Sigo en contacto, hablamos cada tanto”, relató.

Finalmente, ante la pregunta de por qué la película cosechó tantos elogios, sostuvo: “A mí me pasa que esta peli extrapola la pantalla. Y abarca la realidad. Conmueve desde un lado muy auténtico sobre lo que estamos viviendo y lo que se vivió en ese momento”.

“Dolores llevó la historia desde un lugar muy profesional, muy lúcido. Creo que tiene mucha coherencia. Y por eso también está buena. Eso es algo que está muy desfasado, el sentido de la coherencia y de amabilidad sobre esas luchas”, concluyó Pláate.