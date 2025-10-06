Después de recortar brutalmente el calendario de feriados, el Gobierno nacional trasladó el del 12 de octubre, que caía domingo, al viernes 10 de octubre , lo que genera un fin de semana largo de tres días. La decisión se formalizó a través de la Resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Según el texto oficial, el traslado busca “estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional” en contexto donde el sector se ve perjudicado por el crecimiento exponencial del turismo emisivo, en perjuicio del receptivo.

La medida fue celebrada por cámaras empresarias del sector turístico, que venían reclamando más fines de semana largos para reactivar la actividad en un contexto de fuerte recesión económica.

Feriado 10 de octubre: qué se conmemora

El 12 de octubre se conmemora en Argentina el Día del Respeto a la Diversidad Cultural , una jornada que promueve el reconocimiento de los pueblos originarios, el diálogo intercultural y la reflexión histórica sobre el proceso colonizador.

Ese nombre fue adoptado en 2010, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el Decreto 1584, que reemplazó la antigua denominación de “Día de la Raza”, considerada discriminatoria y contraria a los valores de pluralismo y diversidad establecidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

En 2024, el Gobierno de Javier Milei retomó el uso del nombre “Día de la Raza” en sus comunicaciones oficiales, lo que generó rechazo entre organizaciones sociales y referentes de comunidades indígenas.

