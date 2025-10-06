El entrenador de River, Marcelo Gallardo, tendrá la difícil tarea de rearmar a su equipo para recibir el domingo a Sarmiento por la duodécima fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional, partido en el que tendrá 15 bajas.

Luego de lo que fue la derrota por 2-1 ante Central en el Gigante de Arroyito, el técnico riverplatense tiene que rearmar la formación ya que entre lesiones, expulsados y jugadores citados para selecciones nacionales en la Fecha FIFA tendrá 15 ausentes.

Los convocados para sus selecciones son seis: Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Marcos Acuña para Argentina, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño para Colombia y Matías Galarza Fonda para Paraguay. Expulsados hay dos jugadores: el mediocampista Juan Portillo que vio la tarjeta roja tras recibir dos veces la amarilla, a raíz de dos infracciones a Ángel Di María. Y el otro sancionado es el delantero Maximiliano Salas que ya cumplió una fecha de suspensión ante Central y deberá cumplir una más ante Sarmiento.

Además de estas bajas, River cuenta con siete lesionados: el defensor Germán Pezzella, los mediocampistas Enzo Pérez, Giorgio Costantini, Maximiliano Meza y Gonzalo Martínez y los delanteros Agustín Ruberto y Sebastián Driussi.