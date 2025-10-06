Miguel Angel Russo se encuentra en un delicado estado de salud y permanece bajo atención médica en su domicilio, según informaron a la agencia EFE fuentes de Boca. El entrenador xeneize, de 69 años y quien se enfrenta desde 2017 a un cáncer de vejiga y de próstata, está de licencia médica desde fines de septiembre.

Este domingo, tras la victoria 5-0 ante Newell's en La Bombonera, Claudio Ubeda, el ayudante de campo que lo reemplazó como DT de Boca en los últimos dos partidos, dijo: "Este triunfo que tuvimos se lo queremos dedicar a Miguel que seguramente nos estuvo mirando por televisión".

"Por más que no esté físicamente en el entrenamiento, él está al tanto de todo y de las decisiones que venimos tomando. Por eso empecé hablando y dedicándoselo a él, nosotros lo queremos mucho y queremos que se ponga bien. Le deseamos lo mejor", agregó Ubeda.

Por su parte, el capitán del equipo, Leandro Paredes, también le dedicó la goleada al técnico y le mandó "mucha fuerza" para su recuperación: "Es una victoria importante para todos, se la queremos dedicar a Miguel de nuestra parte porque obviamente es la cabeza de nuestro grupo, no es nada lindo esto que está pasando. Le mandamos mucha fuerza".

En el último mes, Russo fue hospitalizado en tres ocasiones por complicaciones de su estado de salud y el último partido en el que estuvo al frente de Boca fue el empate 2-2 del pasado 21 de septiembre ante Central Córdoba en La Bombonera, ocasión en la que permaneció todo el partido sentado en el banco.