"Es luz. Es voz. Es aire tibio. Es ruido. Marta. Es alguien. Marta. El aliento; el latido. Un compás. La calma. La lengua y las encías. Lo dulce, lo ácido, lo cálido. El alimento. Marta. El alimento. Es un agujero que recibe, saborea. Aprende a distinguir lo necesario. Procesa. Digiere. Es un agujero que expulsa. Lo que sobra. Es voz. Es luz. Es aire tibio. Un nombre. Algo que se abre. Marta en Marta. Lo que está. Marta. Lo que empuja y berrea. En Marta. Lo que crece”.

Así empieza Vida en Marta, de Santiago Craig. Acompaña al texto una cita de Anne Boyer: “Primero existimos, después no”. De eso se trata la obra. No se centra en los grandes acontecimientos de una vida, sino en las sutiles pequeñeces y en el mundo interior de una mujer de clase media argentina, desde su infancia en los años 80 hasta su muerte. El título, “Vida en Marta” en lugar de “Vida de Marta”, sugiere que la narración se enfoca en cómo se vive la vida desde dentro, en la propia experiencia. Ese es el gran recurso narrativo que desarrolla Craig en esta novela: el narrador.

A la manera de las grandes obras que se proponían describir una sociedad, Craig busca, logra, encuentra el efecto inverso: lo mínimo, lo particular, lo chiquito: mostrar lo excepcional en los días comunes. Los momentos ordinarios son los que realmente construyen la identidad y la memoria de una persona. Una vida. Algo tan sencillo –y tan complejo– como eso. Pienso en Proust, una escritura del tiempo interior, de lo subjetivo –la famosa magdalena–: lo nimio, el detalle. La experiencia íntima. Lo fugaz.

El autor se mete en el universo personal de Marta, sigue su recorrido de manera minuciosa. Se describen sus rutinas, sus sentimientos, sus pensamientos y su relación con el mundo exterior. La obra acompaña a Marta en toda su existencia, desde su infancia, su juventud y adultez, hasta el final.

“La vida de la gente es suficientemente interesante si consigues captarla tal cual es, monótona, sencilla, increíble, insondable”, dijo Alice Munro de una vez y para siempre. Santiago parece haber adoptado esa sentencia en su escritura.

Marta es ya en mi cabeza una Molly Bloom. Una Emma Bovary. Así funcionan las lecturas, inician y nunca sabemos dónde nos van a llevar. Escuchemos al autor: “pedacitos de su vida que brillaban como papeles en el fondo de un aljibe oscuro. El olvido era ese lugar sin nada, negro, del que venía todo, al que iba todo lo que no podíamos guardar. Y no había dominio, no había manera de marcarle los bordes: andaba sola la memoria”.

Lo primero que leí de Craig fue 27 maneras de enamorarse, textos breves que exploran el concepto del amor y el enamoramiento de forma lúdica, poética y, a veces, irónica. El libro se burla de la idea de que el amor se puede encasillar o sistematizar en una serie de “recetas” o pasos a seguir. La prosa de Craig es a la vez escéptica y esperanzadora, trabaja con una ironía tan sutil que es capaz de desmantelar las ideas preconcebidas sobre el amor, al mismo tiempo que celebra su naturaleza impredecible y a veces absurda. El libro es un manual impracticable. Los “imperativos” que da son en realidad invitaciones a ser uno mismo, a dejarse llevar por el momento y a aceptar la “fatalidad” de estar enamorado, sin quejarse ni buscar una lógica.

Intenté un orden cronológico de lecturas y pasé a Animales, que no se trata de un bestiario en el sentido clásico, sino de una colección de relatos que utilizan a los animales, reales o imaginarios, como espejos, metáforas o catalizadores de las emociones y experiencias de sus personajes.

Me gusta como escribe Craig y por momentos, incluso, me molesta. (Y qué bueno que sea así, ¿no?). La prosa de Craig es notablemente poética, con un lenguaje preciso y sensible que transforma escenas sencillas en algo profundo y conmovedor. El autor se enfoca en las imágenes, los sonidos y las formas de decir más que en la trama o los acontecimientos, lo que le da a sus relatos una textura particular, casi como si fueran poemas en prosa. (Si Santiago Craig estuviese cociéndose a fuego corona, diría que hay en ese mejunje un poco de Chéjov. Otro poco de Carver. Un toque de Cortazar. Una pizca de Pizarnik y de Girodo. La música de The Beatles y unas hojitas de surrealismo).

Seguí con Castillos, una metáfora de las construcciones íntimas que las personas creamos para protegernos o para habitar el mundo. Por momentos ingresa lo siniestro, en medio de un clima tan tenso que nos deja sin aire.

Las tormentas, utiliza el fenómeno meteorológico no solo como un elemento narrativo, sino como una poderosa metáfora de los conflictos internos que experimentan sus personajes. Vean cómo narra: “Fue cayendo la noche como dicen que la noche cae: deshaciendo su mancha púrpura en el día igual que cristales de azúcar en el café con leche”.

Queda pendiente de lectura Un coso, libro-álbum ilustrado y A un costado de las cosas. Espero paciente, bajo un árbol, como el oso de Animales.