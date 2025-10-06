A través de la firma Consultatio, el empresario Eduardo Costantini se quedó con el codiciado predio de más de cuatro hectáreas del barrio de Palermo que pertenecía al Ejercito nacional y que el gobierno de Javier Milei decidió rematar hace menos de dos meses. La compañía compró el terreno ubicado junto al Regimiento de Patricios por más de 120 millones de dólares en una subasta en la que compitieron otras dos empresas que quedaron por detrás de la inversora dueña de Nordelta, entre otros muchos desarrollos inmobiliarios. El remate se llevó a cabo pese al conflicto en torno al destino del terreno, que ya incluye una acción judicial y la media sanción del Senado a una ley que buscaba impedir la venta.

A las 12.29 del mediodía de este lunes, Consultatio emitió su última oferta: 127 millones de dólares para superar en la puja a las otras dos empresas que presentaron ofertas durante el proceso --Gepal S.A y Simali S.A-- y quedarse con el terreno. Así quedó registrado en la web de Compr.ar, la plataforma donde se realizan las subastas de bienes del Estado nacional, que muestra que desde las 10 de la mañana hasta las 12.29 hubo más de 30 ofertas intercaladas hasta llegar a la propuesta definitiva de Costantini. La puja fue tal que esa última oferta superó en casi el 60 por ciento al precio base de la subasta, que estaba fijado en alrededor de 82 millones de dólares.

El predio vendido tiene 4,4 hectáreas y está ubicado en el cruce de las avenidas Cerviño e Intendente Bullrich, pleno barrio de Palermo, en una zona pegada a Las Cañitas que es altamente cotizada. Entre 2018 y 2019, el gobierno de Mauricio Macri ya había intentado vender el lugar y entonces se llegó a aprobar un convenio con el gobierno porteño, ratificado por la Legislatura, para rezonificar los terrenos y permitir la construcción de edificios de hasta 24 metros de altura en el 35 por ciento del predio, con espacios públicos en lo restante. Se estipulaban usos residenciales y de oficinas, pero también comerciales.

A mediados de agosto de este año, este diario informó sobre la resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), publicada en el Boletín Oficial, que desafectaba de su uso público al terreno perteneciente al Ministerio de Defensa a través del Estado Mayor del Ejercito. La resolución fue publicada el 12 de agosto y la subasta del predio se realizó este lunes, por lo que no llegaron a transcurrir ni dos meses desde la desafectación hasta su venta, un rápido y por lo demás llamativo plazo si se lo compara con otros procesos de enajenación que encara el Gobierno, cuyas resoluciones de desafectación fueron publicadas hace meses o directamente el año pasado y sus subastas todavía no se oficializaron.

En el predio vendido funciona todavía el centro comercial Portal Palermo de la cadena Cencosud, firma que se había presentado originalmente para participar de la subasta en busca de quedarse con el terreno en el que también funcionan sus locales de Jumbo y de Easy. La empresa, sin embargo, no realizó ninguna oferta durante el remate de este lunes. En la resolución que desafectó el uso del terreno se informó, además, que el Gobierno firmó en noviembre del año pasado un "convenio de desocupación" del inmueble por el plazo de 24 meses desde diciembre de 2024, por lo que Cencosud tendría que abandonar el lugar para diciembre de 2026.

Desde Consultatio ya dejaron trascender que el proyecto que encararán allí dista mucho de su uso actual, por lo que se descuenta que el edificio del centro comercial será demolido. La firma de inversiones inmobiliarias de Costantini, que además de Nordelta cuenta con desarrollos en Palermo y Puerto Madero, las torres de Catalinas Norte, Catalinas Plaza y Alem Plaza, y hasta edificios en Miami, adelantó que el predio de Bullrich y Cerviño estará destinado a un proyecto de "distrito" con edificios de viviendas, oficinas, locales comerciales y restaurantes.

Ese es el espíritu de la rezonificación del predio que ya está incorporada al Código Urbanístico (CUR) porteño a través del área de urbanización U86, con planos que se encuentran incluso parcelados con los lotes para los futuros edificios y sus vías internas. El Código habilita una superficie total edificable de hasta 75 mil metros cuadrados con edificios de un máximo de 24 metros de altura cuyos usos podrán ser tanto residenciales como comerciales. El proyecto del dueño del MALBA tendrá una inversión de alrededor de 350 millones de dólares y las obras comenzarían a fines del año que viene, luego de la desocupación del centro comercial.

En 2019 incluso se llegó a realizar un concurso nacional de ideas por el predio, con un proyecto ganador que preveía la construcción de ocho edificios con un espacio público entre ellos y el Regimiento de Patricios, ubicado justo al lado del terreno a vender. El espacio público, con algo de verde, serviría también como acceso al Pabellón del Centenario. El edificio de 1910 estaba abandonado desde hace décadas, pero en 2010 fue declarado Monumento Histórico Nacional y en 2022 la Corte Suprema ordenó a Cencosud que encabezara su restauración. Los trabajos comenzaron en 2023 en conjunto con la Comisión Nacional de Monumentos y la última novedad es que ya se reincorporó el conjunto escultórico de la cúpula del edificio, aunque sin fechas definidas para la finalización de la obra.

Aunque el proyecto ganador de aquel concurso de ideas no es vinculante para el desarrollo final, da una idea general del tipo de edificios que podría construirse allí. De hecho, el render de aquel concurso fue utilizado por la AABE en la imagen con la que publicitó la subasta en su web. Mientras tanto, el proceso de compra del terreno podría enfrentar conflictos judiciales si la Cámara de Diputados da sanción definitiva al proyecto de ley que ya aprobó el Senado el jueves pasado para declararlo "no enajenable" al ser un "lugar histórico nacional y estratégico". También el diputado Miguel Ángel Pichetto presentó una acción de amparo en la Justicia para intentar detener la venta, que hasta el momento no tiene novedades.