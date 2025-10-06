Pablo Picasso y Henri Matisse, dos grandes pintores que marcaron el siglo XX, brindan por la vida de Paul Cézanne. La primera exposición importante de un joven Picasso en "Les 5 Cats", en 1900, y sus inspirados días en París. El bombardeo fascista al pueblo de Guernica, en 1937, que inspiró la famosa pintura-mural que es un símbolo histórico del terror que provoca la guerra. El último autorretrato de Picasso en su lecho de muerte, en 1973. Esas son algunas de las escenas animadas que forman parte de la muestra Animar la historia, del dibujante, muralista y humorista gráfico Miguel Rep, que se inaugura este martes 7 de octubre al mediodía en el Museo Casa Natal Picasso de Málaga, España, en el marco de Bienal Sur 2025.

“Picasso es una especie de minotauro que te invita a dibujar, es una bestia de la pintura. Es el pintor del siglo XX. Me gusta mucho estar con una muestra en la Casa Natal Picasso, porque es un tipo que adoro. Y encima está el aditamento de que mi familia es de Málaga”, resalta Rep, quien todavía no conoce la Casa Natal, pero irá antes de fin de año.

La serie de seis cortos animados que se podrán ver en la intervención se filtran y expanden a modo de diálogo en distintos rincones de la Casa Natal. Fueron realizadas originalmente para el proyecto audiovisual Bellas Artes –que también es un libro de Rep- para el canal de YouTube de la Agencia Télam, que fue discontinuada por el actual gobierno y sus políticas de desguace del Estado. “Picasso es un tipo al que siempre vuelvo, pero lo trabajé con mucha libertad para la agencia. Eran cortos que yo había hecho para Télam y Untref los propuso como Bienal Sur a la Casa Natal”, cuenta sobre el proyecto de la exposición, que se podrá visitar hasta diciembre en el museo español. “No es un laburo enciclopedista, sino que yo tiro algunas teorías sobre su obra, que estudié mucho. Y sobre todo ese mito que es el Guernica, ese cuadro enorme que lo hizo en poco tiempo y que tiene tantas valoraciones”, puntualiza sobre el corto animado que le dedica a esa gran obra universal.

“Rep, el ilustrador argentino, se internó en las tramas de la historia del arte construyendo un vasto recorrido que inició en 1993 y continuó por años. El libro Bellas Artes reúne esta experiencia creativa. El tono épico y humano a la vez, atravesado por la historia, marca cada uno de estos episodios. La fluidez del dibujo va construyendo cada micro relato y funciona también como homenaje a Picasso y su destreza plástica”, apunta Diana Wechsler, curadora de la exposición y directora artística de Bienal Sur. “Como historiadora del arte y curadora creo que estos ensayos curatoriales contribuyen a arrojar luz sobre estos espacios que, en sí mismos, proponen vectores de lectura inscriptos en fuertes tradiciones narrativas como la de la Historia del Arte”, le dice Wechsler a Página/12.

“La introducción de piezas como las de Rep, que proceden de otros horizontes creativos y de lenguaje, genera un shock que contribuye a iluminar la emergencia de nuevas miradas, nuevas entradas. Otras lecturas sobre aquel pasado musealizado desde un presente con fuertes resonancias de esos tiempos”, sostiene sobre el aporte artístico del dibujante argentino. “Porque la narrativa de la historia y más aún la de personajes como Picasso se va cristalizando en formas canónicas y lo mismo ocurre con esos relatos en los museos. Entonces, el pasado de alguna forma está musealizado con su propia historia (la de Picasso, en este caso)”, amplía la también investigadora del Conicet. “Este tipo de ensayos curatoriales contribuyen a desactivar las inercias de sentidos, a generar algún tipo de choque y con él la emergencia de otras narrativas”.

En las animaciones, Rep expresa una buena síntesis entre los dibujos y los textos, fiel a su estilo de humorista gráfico popular. La simpleza, contundencia y profundidad poética que lo caracterizan atraviesan estos cortos que no duran más de tres o cuatro minutos. "Yo vivo leyendo y viendo Picasso. Entonces, llegué a ese tema muy preparado y con muchas ganas de hacer", resalta Rep. "En la síntesis del relato está toda mi experiencia como historietista también. Ahora estoy produciendo audiovisuales con Martín Caparrós para el diario El País, de Madrid. Este asunto de los audiovisuales me llegó a partir de la pandemia, cuando tuve que quedarme encerrado en casa y con una cámara arriba empecé a destilar esto de la mano dibujando. Y me abrió un mundo audiovisual muy rico, en el cual yo no estaba preparado, porque siempre trabajé para el plano de la hoja y la impresión”, explica el dibujante de este diario.

“Entonces, en este proyecto confluyen estas dos cosas: el trabajo del historietista en tanto contar algo biográfico con síntesis -hice biografías dibujadas sobre Evita, Diego, Messi y ahora estoy con Charly García- y el hecho de recrear otras vidas a través del lenguaje audiovisual”, precisa. “En las biografías me pongo en el cuero de esa gente y reflejo los datos que voy recabando. Me pongo en su lugar al momento de dibujarlos, como si fuera un actor. El formato es muy ameno para revisar biografías, que muchas veces son un plomo, enciclopedistas o caretas”, sostiene el artista. “Lo bueno de este museo es que aceptó la mirada de un tipo que es distinto a lo que es el contenido museográfico. Y ahí va también la elasticidad de Bienal Sur”.

-¿Creés que exposiciones como esta contribuyen justamente a brindar nuevas miradas y provocar una tensión interesante en el contexto de un museo?

-Yo tengo la experiencia de trabajar sobre la Historia del Arte. El libro Bellas Artes lo expuse en el Malba, en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la Casa de América de Madrid. Entonces, me doy cuenta que ese material de la Historia del Arte cuando lo abordo tiene mucha llegada. La gente quiere saber qué historias tienen esas cosas que ven en el museo y que muy rara vez tienen un contexto. Simplemente la gente se para frente al cuadro y no sabe de dónde vino. Por eso, es muy lindo contar quién era el autor y cuáles fueron las vicisitudes que vivió. Todo eso lo aprendí laburando en el libro Bellas Artes. Es un tema que siempre me va a acompañar en la vida: revisar la vida de los y las artistas, y ponerlas en contexto. Aparte me da mucho placer dibujar el Guernica y recrear esos estilos; hacer mi cover sobre Las señoritas de Avignon, por ejemplo. Me da muchas ganas de dibujarlos y aparte aprendo dibujo.

-¿Y qué aprendiste de Picasso, o tomás para tu trabajo como artista plástico?

-Picasso realizó toda su obra antes de que yo empezara a publicar. Está ya todo a la vista, nunca fui contemporáneo de Picasso. Pero viendo ya toda su vida ya vivida, empezando por sus cuadros más académicos, pasando por su etapa Van Gogh, por el cubismo, por la etapa azul y rosa, y después el cubismo racional y el Guernica... realmente es un tipo que no se quedó quieto nunca y que siempre liberó. Creo que es un gran liberador de formas. Le da la forma a los fantasmas. No se lo puede sacar de la Historia del Arte del siglo XX. Él resume todo y a partir de él nace otro arte. Tengo esa teoría: The Beatles no vinieron a renovar, sino que vinieron a concluir algo para que todo empiece de nuevo. Y eso pasa con los grandes clásicos. El Quijote viene a concluir con la novela de caballería y crea la novela moderna. También pasa con Quino y Borges, gente que lee muy bien todo lo que estaba antes, da su aporte y concluye algo para que empiece todo de nuevo. Eso me parece que es Picasso.

-Una síntesis y un punto de partida. Y también una obra popular y accesible...

-Sí, por suerte también se transformó en una obra muy fácil de acceder. Porque también entró en una cosa mercantilista. Entonces, cualquiera ha visto un Picasso: Toros y toreros, Paloma de la Paz o los arlequines. Tiene tanta obra y producción que seguramente algo viste. Se volvió un pintor universal. Y también por vicisitudes políticas, porque el tipo nunca le escapó a la política. Al principio estaba en el bando republicano cuando estaba en Francia, pero al ser comunista en Francia y antifascista y antinazi pasa del lado de los vencedores. Nunca quiso volver a España mientras estaba Franco, cosa que cumplió. En Francia se quedó para siempre. Termina sus días en el sur, en un castillo. Hasta el día de su muerte laburó, hizo cuadros. Una vida muy rica y también polémica. Un tipo que se llevaba por delante todo, la familia, las mujeres. Pero ésa es la biografía personal, que a la hora de juzgar lo estético o la belleza que generó no importa tanto. O será material para otros pensadores.

-Le dedicás un episodio animado al Guernica. Es una obra que nunca pierde vigencia, ¿no?

-El tema de la guerra sin dar ningún dato preciso lo vuelve más universal. Si vos ponés alguna palabra en francés o en vasco ya lo volvés muy de ese momento. Pero ésa es una escena que tranquilamente puede haber ocurrido en 1937 o mucho después en Corea o ahora en Gaza. Es una escena universal y encima tiene un lenguaje pictórico muy novedoso para lo que son las escenas de guerra. Antes de Picasso las escenas de guerra eran clásicas… podrían ser de Rembrandt o Velázquez. En cambio, Picasso lo que hace es una escena con líneas y manchas con un estilo expresionista y caricaturesco. Es un cuadro inmenso y lo hizo en muy poco tiempo. Él tenía planteado otra cosa cuando le cae la noticia de los bombardeos en Guernica. Le dan la oportunidad de hacer ese mural para el Pabellón Universal de París. El gobierno republicano español tiene un stand grande que dedica al arte en París y le encargan a él un mural. El paso a paso quedó registrado en fotografías. Es un arte de magia lo que ha puesto en ese cuadro. Cada elemento tiene un estilo y una técnica distinta, todos tienen un cubismo distinto. Es un dibujo hecho desde la línea y eso también lo hace distinto.