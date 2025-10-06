En un ejercicio de cinismo público, todos los trolls de Javier Milei publicaron fotos donde se los ve a ellos y al presidente (y hasta al secretario de Tesoro Scot Bessent) con el pelo pelirrojo. Fue la forma de demostrar que se convirtieron ante la necesidad de militar al "Colo" Diego Santilli, a quien habían defenestrado cuando era parte del larretismo. No solo le dijeron cosas feas: lo acusaron de todo tipo de delitos de corrupción y de recibir dinero de esquemas de estafas Ponzi. El problema es que el principal troll que lo atacó con eso fue, hace apenas dos años, Javier Milei: le dijo "corrupto" y que era un "pésimo candidato".

La larga lista de las cosas que dijeron tanto Milei como sus trolls de Santilli, que ahora es su candidato impresiona por un dato: es mucho más que lo que se le animaron a decirle nunca desde el kirchnerismo o la izquierda. La contradicción es total cuando se leen los viejos tuits desde el presente, donde lo adoptaron por la caída de José Luis Espert como su principal candidato en la provincia de Buenos Aires.

Javier Milei dijo el domingo que tiene "la mejor opinión" de Santilli. No decía lo mismo hace apenas dos años...

En un extenso mensaje del 5 de julio de 2023 (hay que insistir con esto: no es de hace diez años, es apenas de la campaña pasada), Milei describía a Santilli como “el candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos”. Si se hubiera quedado ahí, era un simple ataque, pero Milei pasó a teñirlo de sospechas de corrupción: “El tipo que dice abiertamente que vive de ‘su negocios’ (SIC) y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que es un corrupto”.“Es el que se pagaban la fiesta de cumpleaños con la tuya. Este es el que los medios nos quieren vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires”, remató Milei.

En TV, también lo criticó: "Es un pésimo candidato, horrible, es un engendro. Estaba en Capital y se pasó a provincia. No tengo la culpa si Juntos por el Cargo tiene un pésimo candidato". El "pésimo candidato", según Milei, es ahora su candidato.

Ahora Milei dice todo lo contrario: “Tengo la mejor de las opiniones de Diego Santilli”.

Lo de tratarlo de corrupto, como hizo Milei, también la siguieron sus trolls, en especial la línea de "se pagaba la fiesta de cumpleaños con la tuya". La cuenta troll TraductorTeAma, que en 2023 era orgánica de Milei, escribió que "Santilli como vicejefe de Gobierno se autorizó a sí mismo un gasto con la caja pública ara pagarse un viaje a Londres con su esposa y nunca dio explicaciones. Y no tiro fruta, es el boletín oficial".

Era el tipo de munición gruesa que le tiraban los trolls hasta hace poco a quien ahora es su principal candidato.

La cuenta La derecha diario, hasta hace poco house organ de los ataques con fake news de Milei, llegó a afirmar que a Santilli le había financiado una campaña Cositorto: "Generación Zoe admite que su empresa apoyó en las elecciones del 2021 a Diego Santilli: ¿Hubo financiamiento de campaña?", titularon.

Y postearon un video de Generación Zoe donde decía: "La empresa apoya a Diego Santilli, porque esa persona tiene los valores y utiliza las palabras que nosotros utilizamos". Así buscaron ligar a Santilli con Diego Cositorto.

Las acusaciones de una fortuna malhabida no se quedó en el mundo libertario. Según el sitio Diagonales, supuestamente el exministro de Seguridad porteño tendría al menos 14 sociedades en paraísos fiscales junto a su familia. El sitio informó esto en 2024 y mostró documentos de que que el grupo familiar Santilli-Forchieri (apellido de la madre del legislador) posee al menos 14 empresas locales y dos offshores. En las capturas compartidas, aparece Darío César Santilli, hermano de Diego, quien es identificado como CEO de South Tourin LLC, una sociedad registrada el 9 de diciembre de 2014 en Florida, Estados Unidos, un territorio considerado de baja tributación. Esta empresa se dedica al alquiler de propiedades y comparte dirección con otras múltiples sociedades gestionadas por intermediarios especializados en la creación de offshores.

Funcionarios actuales del Gobierno como el Director de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, mejor conocido por su nick de troll "Juan Doe", decía de Santilli: "Santilli es el político más invotable de todo el país".

Con notorio cinismo, los trolls se subieron al rescate de estos tuits viejos para modificarlos. Así Mariano Pérez lo subió pero borrándole en "in" de "invotable" y dijo estar de acuerdo. Y Daniel Parisini (alias Gordo Dan) escribió: "Esto es lo que Juan diría si no estuviera completamente a bordo de la Santilleta".

Fue la forma de admitir que se habían dado vuelta como una media con Santilli, el candidato al que todos acusaron de corrupto.

Por último, el caído en desgracia Espert no se había privado en su momento de atacar a su compañero de lista (y ahora reemplazante): "Estuvo con Menem, con Duhalde , con Ruckauf, con Macri y Larreta. Completito el Colorado... Hace 30 años que vive de tu laburo y nuestros impuestos", lo acusó de Casta.

Si se da por válido esto último se puede decir que la casta no tiene miedo: la casta encabeza las listas.

Y sin ponerse colorados.