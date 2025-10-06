En la mitad de la noche lluviosa del Monumental, el vocalista de Airbag, Patricio Sardelli, combatía en un amistoso pero intenso duelo de guitarras con Ricardo Mollo, que había subido al escenario con la misma templanza de siempre, pero con todas las credenciales de guitar hero del rock argentino. El piberio, que rondaba entre los 18 y 25 años, deliraba, saltaba, movía las manos y gritaba de manera desaforada como si lo hubieran visto a Mollo tocar con Sumo en algún antro de Hurlingham. Pero muchos de estos chicos y chicas incluso no habían nacido o apenas gateaban cuando Divididos presentaba Narigón del siglo (2000) o Vengo del placard de otro (2002). Esa fue una de las escenas más destacadas del show de Airbag el domingo en River Plate, frente a más de 75 mil personas, su tercer recital del año en el estadio de Nuñez.

Airbag no es una banda que se inserte en alguna escena rockera argentina determinada ni tampoco forma parte de lo que se podría denominar de manera simplista "rock del palo". Sin embargo, en los últimos años ha compartido escenario con artistas de esa línea como La Renga o Divididos. Después de años de ser resistidos por un sector del público y del mundillo rockero –sobre todo en sus primeros discos–, el grupo de hard rock de Don Torcuato se terminó consagrando en el rock vernáculo y se ganó el corazón de muchos con la salida de Mentira La Verdad (2016), un disco que inaugura su etapa más masiva y de estadios. No obstante, los hermanos Sardelli siempre hicieron la suya, apostaron por su música y construyeron un público genuino y fiel.

A veces es preciso diferenciar entre el rock como cultura –o la cultura rock– y el rock como género o estilo musical. La cultura rock mutó, evolucionó, envejeció, se aburguesó, se institucionalizó o fue a absorbida por la industria del entretenimiento. No importa tanto ese análisis ahora. Pero el rock como género musical –incluso como estética o postura ante las cosas– sigue vivo e interpelando a nuevas generaciones. De hecho, en la escena musical de Buenos Aires estamos vivenciando una especie de auge o renacimiento del (nuevo) rock argentino, con bandas como Winona Riders, Mujer Cebra o Camionero a la cabeza. Salvando la distancias, Airbag también entra en este marco contextual: para su joven público, las guitarras eléctricas, la batería al palo, los solos desquiciados, los pelos al viento, los trapos con frases y nombres de barrio, la idea colectiva de grupo y el pogo no murieron.

Todos esos rituales, por ejemplo, se vivieron en la noche del domingo en River. Apenas comenzó el recital, con "Jinetes cromados", "Anarquía en Buenos Aires" y "Perdido", las banderas empezaron a flamear por el campo: General Rodríguez, Torcuato, Lanús, Rosario, Rafael Castillo y San Miguel copaban la parada. "Buenos Aires se incendia en caos total/ Los tanques en la 9 de Julio/ Cuando la Policía empieza a disparar/ No sabés/ Qué placer/ Anarquía en Buenos Aires." Fue con rabia punk que "Pato" Sardelli cantó esta canción de su último disco, El club de la pelea 1 (2025). Sin embargo, no se trató de una presentación del álbum, sino de un repaso por absolutamente toda su discografía. Guido, Patricio y Gastón entregaron un show de tres horas. "¿No se quieren ir, no?", bromeó el vocalista cerca de la medianoche, después de tocar más de 35 canciones.

La lluvia molesta e intermitente no fue un impedimento para que Airbag desatara una fiesta eufórica, sensible y calurosa. "Cuando grabamos esta canción siempre me imagine tocarla una noche como ésta", dijo el cantante –ya sin remera– antes de la melancólica balada pop "Nunca lo olvides", una canción que estrenaron a mitad de año, también en River. El grupo maneja muy bien los tiempos y la temperatura del show: pueden pasar de una balada de amor como "Ganas de verte" o "Diez días después" a un potente rock and roll con estilo clásico como "Huracán" o un rock al palo como "Motor enfermo (Frankenstein)". En tanto, los jóvenes fanáticos y fanáticas arman pequeñas rondas para bailar, saltar y activar un pogo moderado y cuidado.

"La lluvia nos bendice la presencia de Ricardo Mollo", presentó el cantante principal antes de tocar "Fugitivo" y una versión de "Me gusta ese tajo" (Pescado Rabioso) con el líder de Divididos. Otro guiño al rock local. Si de referencias se trata, el tango también es una música que circula en el universo de Airbag. Después de versionar en el River anterior "Adiós Nonino" (Piazzolla), ahora se le animaron a "Volver" (Gardel-Lepera), siempre en clave rock. De hecho, el final del concierto culminó con música de fondo: "Por una cabeza", también de la dupla tanguera. Y hasta el vocalista agarró el micrófono para cantar un verso del tango, mientras caían papelitos plateados y estallaban fuegos artificiales. No hubo lugar para la austeridad.

Un rato antes, el guitarrista Guido Sardelli fue el protagonista en el set acústico que incluyó versiones de "Va a ser difícil", "Ganas de verte", la calamaresca "Otoño del 82" y el clásico "La partida de la Gitana (Si te vas)". Luego, volvieron a subir el volumen con "Bajos instintos", "Cicatrices", la distorsionada "Apocalipsis confort", el súper clásico "Por mil noches" y "Como un diamante", del disco Al parecer todo ha sido una trampa (2021), tal vez el que más recorrieron en la noche. "¿Si nos volvemos a encontrar antes de fin de año? Porque la vida es una oportunidad", lanzó Pato en el final y provocó otra vez los gritos de todo el estadio. "Todo esto es de ustedes", dijo también. Hay un sentido de pertenencia que se percibe entre el público y la banda, y que también tiene que ver con la esencia del rock.





