El agresor de la empresaria argentina Michelle Iman Schmukler fue derivado a una evaluación psiquiátrica y se mudó para evitar otros conflictos. En tanto para la joven judía y su familia, la Justicia ordenó que tengan custodia.

También dispuso realizar peritajes psiquiátricos, pero el agresor y su familia decidieron que se mudara para descomprimir la situación. La Fiscalía Especializada en materia de Discriminación N°13, que ahora tiene la causa en sus manos, fue informada de la decisión y dio su aval.

Schmukler comentó que hubo un episodio previo que no denunció, que habría incluido más insultos. Durante el domingo, el caso se viralizó en redes sociales: el sábado un vecino de Schmukler le tiró un fierro mientras estaba en el patio con su bebé de 8 meses al grito de "judía". La mujer denunció públicamente que la Policía de la Ciudad le había dicho que se mudara y "por la falta de respuesta" publicó el video contando la situación.

Después de que tomara estado público, el agresor accedió voluntariamente dirigirse al centro de salud, donde fue atendido y regresó este lunes para hacer una serie de estudios. La alternativa era quedarse internado en el Hospital Fernández en observación. "Se fue del lugar medicado y los padres se comprometieron a continuar la administración de los fármacos y llevarlo este lunes nuevamente", indicaron fuentes oficiales.

La Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°5 tomó la declaración de los damnificados y pidió "imágenes del objeto arrojado y datos de la administración del edificio". Además, les ofrecieron gestionar un botón antipánico. A su vez, la denuncia de redes sociales sobre la supuesta inacción de la Policía de la Ciudad será investigada por una delegación de Asuntos Internos.