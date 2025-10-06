La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) reeligió como secretario general de la organización a Juan Carlos Schmid, quien seguirá al frente de la entidad por los próximo cuatro años, secundado por el camionero Omar Pérez. En tanto, el titular del gremio de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, se desempeñará como secretario gremial. El evento contó con la presencia de 78 congresales que representaron a 25 de sus 30 sindicatos. El nuevo consejo directivo será presentado en un acto formal el próximo jueves a las 16 en la sede de la CGT de la calle Azopardo. Del congreso participó el líder camionero Hugo Moyano, que dio unas palabras de inicio y remarcó la “trascendencia estratégica” de la organización gremial.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.