En Avellaneda, Racing empató sin tantos este lunes ante Independiente Rivadavia, en el cierre de la undécima fecha del Torneo Clausura. Sobre el final fue expulsado Mauricio Cardillo en el visitante.

En una primera parte más que entretenida, el equipo mendocino fue más punzante que el muletto que plantó el entrenador Gustavo Costas. El colombiano Villa -picante como siempre- lanzó un centro desde la izquierda y Matías Fernández estrelló un cabezazo en el palo, con Cambeses vencido.

En la réplica, Martirena avanzó por derecha y su envío fue conectado de cabeza por "Nacho" Rodríguez a las manos de Centurión. Más tarde, una jugada preparada de tiro libre entre Villa y Amarfil terminó con un latigazo del colombiano que salió al lado de un poste.

Sobre el final, una guapeada de Vergara por derecha no pudo ser aprovechada por Sánchez y en la réplica otra corrida de Villa casi vuelve a meter en problemas a la última línea racinguista.

De vuelta de los vestuarios, la intensidad continuó de ida y vuelta. Martirena peleó por el balón, lo ganó y le quedó a Vergara, quien centró para el mismo Martirena y éste la cabeceó un poco alta.

Pero la velocidad de Villa seguía causando estragos, ya que sacó a pasear a Di Cesare y su centro posterior buscó a Sartori quien, pese a la marca pegajosa de Forneris, generó una reacción notable de Cambeses, que despejó el peligro al corner.

El conjunto de Alfredo Berti volvió a darle trabajo al arquero local -que sigue invicto y viajará para estar en la Selección Argentina a las órdenes de Lionel Scaloni- con un cabezazo de Osella, pero la Academia reaccionó con una buena llegada de Zuculini.

El partido estaba para cualquiera y mereció goles, pero a la postre terminó igualado 0-0, un resultado que no le sirvió a ninguno de los dos.











