Milei y su banda con un show viejo y repetido

Por Melisa Molina

"¡¡Hola a todos!! ¡yo soy el león!". Javier Milei cantó con la voz ronca, a los gritos y ahogado, recurriendo a la vieja receta con la que cosechó éxito electoral en 2023. Lo hizo ante fanáticos que lo ovacionaron en el Movistar Arena para el relanzamiento de la campaña electoral a partir de la presentación de su nuevo libro: "La construcción del milagro".

Milei habló, repitió viejas consignas, prometió un futuro mejor y por enésima vez retieró el fin de la inflación. El día anterior Milei se acostó tarde: Tuvo que, en contra de su voluntad, dar de baja a José Luis Espert de la boleta de diputados nacionales por sus vínculos con el narcotráfico.

En primera fila lo miró embelesada su hermana, Karina, acusada por el exabogado de Milei y exfuncionario de su gobierno por supuestas coimas que cobraba en ANDIS. Sin embargo, nada del contexto que lo rodea pareciera entrar en el registro del Presidente. En medio de una excitación casi adolescente, agarró el micrófono, desplegó una sonrisa que iba de oreja a oreja y, torpe, junto a su banda, la "banda presidencial" se dispuso a entonar la primera canción: Demoliendo Hoteles.