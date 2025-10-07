La dirigente y senadora provincial electa Malena Galmarini realizó una presentación ante la Justicia para reclamar que se respeten las normas de paridad de género en la lista bonaerense de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert. En ese sentido, planteó que quien encabece la lista debe ser la actriz y vedette Karen Reichardt, que estaba segunda en la boleta, y no Diego Santilli.

Tras la renuncia de Espert por el escándalo de sus vínculos con un empresario acusado por narcotráfico, el propio presidente Javier Milei anunció en una entrevista su intención de que sea Santilli quien figure como primer candidato. Sucede que el hombre del PRO figuraba tercero en la nómina libertaria y su pase al primer lugar rompería la regla de la alternancia, ya que entonces el segundo lugar sería para Reichardt y el tercero lo ocuparía otra mujer, Gladys Humenuk.

Ante esa situación, Galmarini presentó su planteo a través de su abogado Luis Eduardo Sprovieri. "Solicito que se respeten los derechos electorales del género femenino establecidos en la ley 27.412, y su decreto reglamentario, y se rechace todo pedido de parte de la alianza La Libertad Avanza de modificar el orden de la lista de candidatos que fuera ya oficializada para los comicios a realizarse el 26 de octubre próximo, debiendo aplicarse estrictamente el criterio de corrimiento ascendente legalmente previsto", señala.

Y aclara nuevamente que "la lista debe quedar encabezada por quien hasta ahora era la segunda candidata", es decir Karen Reichardt. Según trascendió, la Casa Rosada tiene decidido que debe ser Santilli el primer candidato y evalúa hace renunciar también a la actriz para esquivar el obstáculo de la alternancia de género en la lista.

"Pretender una recomposición de lista mediante corrimientos múltiples por género equivaldría a reabrir la etapa de oficialización —ya concluida—, alterando el acto jurídico electoral consolidado", dice el escrito de Galmarini.

La novela de las boletas

La senadora bonaerense electa también se expresó contra la reimpresión de las boletas reclamada por LLA, al afirmar que "carece de sustento legal y resulta manifiestamente improcedente".

"La renuncia de un candidato, aun tratándose del primero de la lista, no afecta la validez del instrumento electoral ya aprobado, pues el elector vota por la lista partidaria, no por una persona en particular", argumenta.

La presentación de Galmarini también sostiene que la reimpresión de las boletas "contravendría el principio de economía, legalidad y seguridad jurídica electoral, generando además un gasto público innecesario" y además implicaría un "riesgo logístico y de nulidad parcial" por "introducir un nuevo modelo de boleta a días de los comicios".

Y agrega que "la candidata que debe en definitiva encabezar la lista -Karen Reichardt- figura, con nombre y foto, en la BUP ya impresa".

La presentación completa de Malena Galmarini



