La Comisión Especial de la Cámara de Diputados realizó este jueves (2) una audiencia pública para debatir los aspectos constitucionales, jurídicos, económicos y fiscales del Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) que crea el Fondo Nacional de Igualdad Racial.

La PEC 27/24 prevé la creación de un fondo de carácter privado destinado a promover la igualdad y la inclusión social de la población negra, con recursos federales, donaciones internacionales y otras fuentes previstas por ley.

La audiencia de la Comisión, creada para analizar la creación del Fondo, fue la segunda desde que el grupo se conformó, el 16 de septiembre. Participaron los diputados federales Josivaldo JP (PSD-MA), Orlando Silva (PT-SP) y las diputadas federales Dandara Tonantzin (PT-MG) y Benedita da Silva (PT-RJ).

El evento también contó con la presencia del especialista en sociología Ivair Augusto Alves, de la directora de la organización Plataforma JUSTA, Eliane Barbosa, y del doctor en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), Hédio Silva Jr.

En su intervención, el jurista destacó que ya existe una enmienda constitucional en el sistema jurídico brasileño que aborda la implementación de políticas de acción afirmativa en cualquier ámbito de las relaciones humanas, sociales o económicas. Esta norma constituye una ratificación del tratado de la Convención Interamericana contra el Racismo, del cual Brasil es signatario.

“No es posible, por lo tanto, que Brasil, en el concierto de las naciones, implemente un tratado internacional y no garantice la efectividad de ese tratado sin un fondo que pueda sostener las obligaciones que el país asumió, tanto en el plano internacional como, obviamente, en el interno”, sostuvo.

Eliane Barbosa destacó que, además de los tratados internacionales, el país ya sancionó leyes que prevén acciones de reparación y de combate al racismo, como el Estatuto de Igualdad Racial.

“Por lo tanto, existe un compromiso de la sociedad con este tema y debemos hacerlo valer. Deseamos que la PEC 27 se convierta efectivamente en una enmienda y constitucionalice este asunto que, para nosotros, es tan importante.”



Publicado originalmente en: almapreta.com.br

