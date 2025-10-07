El periodista y autor de los libros El Loco y Las Fuerzas del Cielo, Juan González, analizó el show del presidente Javier Milei en el Movistar Arena . "Toda su carrera política era para llegar a este momento”, aseguró.

Tal como relató en sus dos libros sobre el presidente -el segundo, de reciente aparición-, Javier Milei tuvo una infancia difícil, llena de traumas. "Ayer nos mostró a todos la vida difícil que tuvo", sostuvo la 750.

“Para El Loco entrevisté a sus compañeros de la escuela primaria y secundaria y los únicos momentos en que Milei no era el pibe bullyneado de la clase era cuando en los recreos se ponía a cantar y bailar como Mick Jagger”, recordó González. "Ayer vi al mismo pibe, aún habiendo pasado 40 años. Lo amás o lo odiás, pero no lo podés dejar de ver, incluso en lo grotesco”, continuó.

Sin embargo, el periodista de Perfil consideró desacertada la realización del show de este lunes. “Yo creo que el Gobierno hace esto porque Milei está encaprichado. No es una gran idea, porque en 2025 cambió el voto de La Libertad Avanza, que pasó del trabajador de Rappi, popular, al voto histórico de Juntos por el Cambio. A ese votante el show de ayer no le gusta nada”, sostuvo.

Asimismo, insistió en que el Milei que se mostró este lunes en el escenario del Movistar Arena es el "auténtico". “Conociéndolo, me cuesta ver cómo aceptaría entregar la llave de su Gobierno o darle la mitad del Gabinete a Macri, la otra a los gobernadores y empezar a ser dialoguista. En estos meses hay un esfuerzo muy grande de la gente a su alrededor para bajarle los decibeles, y una y otra vez sale el Milei natural, el que vimos ayer”, cerró.