En las efemérides del 18 de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1908. Leopoldo II pierde el Congo

Se establece que el Congo deja de ser una propiedad privada del rey Leopoldo II de Bélgica para pasar a una colonia belga administrada por un gobernador. El rey cede el Congo a raíz de las denuncias internacionales sobre la brutalidad hacia los nativos africanos. La situación mejora para los congoleños, que serán colonia hasta su independencia en 1960.

1926. Nace Klaus Kinski

En Danzig nace Klaus Kinski. El actor alemán mantuvo una relación profesional de amor-odio con Werner Herzog, a cuyas órdenes filmó películas como Aguirre, la ira de Dios y Fitzcarraldo. Padre de la actriz Natassja Kinski, murió en 1991 en Estados Unidos.

1931. Muere Edison

Thomas Alva Edison fallece en West Orange, Nueva Jersey, a los 84 años. Como inventor, alcanzó celebridad con la creación del fonógrafo y con el desarrollo de la corriente continua, que permitió el acceso a la luz eléctrica a fines del siglo XIX.

1947. El nacimiento de Antonio Tarragó Ros

En Rosario nace uno de los mayores exponentes del chamamé: Antonio Tarragó Ros. Hijo de Tarragó Ros, uno de los principales difusores de la música litoraleña, es autor de clásicos como "María va" y "Canción para Carito". Tiene una extensa discografia y es uno de referentes del folklore en la Argentina.

1956. Nace Martina Navratilova

En Praga nace Martina Navratilova, una de las más grandes tenistas de la historia. Ganó todos los torneos de Grand Slam, no solamente en singles, sino también en dobles y en dobles mixtos. En singles, obtuvo tres veces el Abierto de Australia, en cuatro ocasiones el US Open y fue bicampeona de Roland Garros, mientras que se alzó nueve veces con el trofeo en Wimbledon. Su último partido como profesional fue ante Gabriela Sabatini, en el Masters de 1994 que ganó la argentina.

1961. El nacimiento de Wynton Marsalis

Nace en Nueva Orleans uno de los mayores trompetistas de jazz de todos los tiempos: Wynton Marsalis. Con una amplísima discografía a sus espaldas, también incursionó en el repertorio clásico. Por su oratorio Blood on the Fields recibió el Premio Pulitzer en 1997.

1968. El récord de Bob Beamon en los Juegos de México

El atleta estadounidense Bon Beamon logra uno de los récords más impactantes de la historia. Consigue un registro de 8,90 metros en el salto en largo en la final de los Juegos Olímpicos de México y se queda con la medalla de oro. Beamon, de 22 años, supera en 55 centímetros la marca anterior. El récord recién fue quebrado por Mike Powell en el mundial de atletismo de 1991 en Tokio, con 8,95. La marca de Beamon todavía se mantiene como récord olímpico.

1977. El incendio del Teatro Argentino

Un incendio destruye por completo al Teatro Argentino de La Plata, la principal sala lírica argentina después del Colón. El siniestro, que se sospecha intencional, se produjo por un cortocircuito durante un ensayo del ballet. La dictadura llamó a concurso para un nuevo teatro en 1980. Recién se inauguró en octubre de 1999.

2003. Adiós a Vázquez Montalbán

El escritor español Manuez Vázquez Montalbán muere de un paro cardíaco en el aeropuerto de Bangkok. Tenía 64 años. Nacido en Barcelona, fue uno de los autores más prolíficos en lengua castellana. Cultivó todos los géneros y logró reconocimiento con la serie de novelas protagonizadas por el detective gallego Pepe Carvalho, al que presentó en sociedad en Yo maté a Kennedy (1972). Vázquez Montalbán volvió a Carvalho en títulos como La soledad del manager, Los mares del Sur y Asesinato en el Comité Central. En 1995 recibió el Premio Nacional en España. Carlos Zanón continuó la saga de Carvalho tras la muerte de su creador.

2019. Las protestas en Chile

Comienzan las protestas en Chile por el aumento del boleto de subte. Con el correr de los días, los reclamos se multiplican mientras el gobierno de Sebastián Piñera opta por la represión. Carabineros apuntan con sus armas a los rostros de los manifestantes y muchos pierden uno o ambos ojos. La protesta pone en entredicho el modelo imperante desde la dictadura de Pinochet: amplias franjas reclaman el fin de la jubilación privada y cambios en los sistemas de educación y salud. El gobierno derechista cede y convoca a un referéndum para una reforma de la Constitución que sancionó la dictadura en 1980. El 25 de octubre de 2020 gana el Sí a la reforma y en mayo de 2021 son elegidos los constituyentes. El nuevo texto constitucional es rechazado en referéndum en septiembre de 2022.

Además, es el Día Mundial de la Menopausia y el Día Mundial de la Protección a la Naturaleza.