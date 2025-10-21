Hace diez años, el cineasta y psicólogo Santiago Esteves, director de La educación del Rey, estaba con muchas ganas de hacer un policial en Mendoza, provincia donde nació. Una mañana, en un radiodespertador que tenía, escuchó al levantarse un programa en el que estaban entrevistando a un hombre que trabajaba en una funeraria. Le preguntaban por todo lo que tiene que ver con los mitos urbanos de esa profesión: si alguien se había despertado en un velorio. O qué habría que hacer para hacerse pasar por muerto. En ese momento, a Esteves se le "prendió una lámpara". Y dijo: "Esto puede ser interesante para un policial. No gente que trabaje con armas, sino alguien que brinde un servicio específico para gente que necesita escaparse de la Justicia, de deudas, de lo que sea".

Así nació Los renacidos, segundo largometraje de Esteves, que narra la historia de dos hermanos enemistados y un oscuro negocio: ayudar a personas a fingir su propia muerte para luego cruzarlas a través de la frontera entre Mendoza y Chile. Se trata de una compleja operación que pondrá en peligro sus vidas y los obligará a definir el destino de la herencia familiar. El film se estrena en salas este jueves 23.

-¿Con qué te encontraste al investigar sobre la metodología científica para hacer pasar por muerta a una persona?

-Me apoyé mucho en mi hermano, que es cirujano. Y, entonces, todo el tiempo la pregunta era qué sustancias sirven para detener la respiración, por ejemplo. Es más, de hecho, en un momento, él se asustó porque pensó que yo le estaba preguntando por un caso personal o de alguien cercano. Por ejemplo, cómo hacer para que alguien "reviva" después de estar en un estado medio letárgico, un estado de muy baja presión, cómo hacer para levantarla. Yo le decía que era para una película. Y él me decía: "No, no, no, decime la verdad, está todo bien. No me voy a enojar". Había esta cosa de límite entre la realidad y la ficción que se cruzaba en esos llamados, pero en definitiva la cuestión era qué sustancias producen qué y qué uso médico tiene cada cosa. Entonces, junto con eso se fue construyendo una especie de verosímil médico, aproximado porque la detención total del pulso es algo imposible. En la película arman unos cocktails que podrían funcionar, de alguna manera.

-En la cultura occidental, y sobre todo en la religión católica, el paso de la vida a la muerte se siente como algo sagrado. ¿Cómo fue poner en tensión esto con la historia que tenías en la cabeza?

-Había algo de las cosas que me movilizaron a insistir con esto. Era un guión difícil porque tenía que construir un verosímil preciso y no quedarme solo en esto. Tuvo que ver con algo que me resonaba, en ese sentido. Había algo medio sacrílego en el negocio, en comerciar con esta cosa medio sagrada de los rituales. Y más en la provincia de Mendoza, que es una provincia fuertemente católica y donde yo me crié rodeado de símbolos. Tenía algo de sacrílego, de herético, de jugar con esta posibilidad de comerciar, que es lo contrario de sacralizar. Había algo de eso que estaba siempre en juego y que fue un motor para sostener. De hecho, había escenas como un desentierro que a mí me resultaba muy interesante, muy movilizante esta idea de si hay alguien vivo adentro. De alguna manera, con esta idea de la puesta en escena y de que todos esos rituales también lo son, pensaba qué pasaría si la puesta en escena careciera de sustancia, de núcleo, de esencia. Y eso era divertido porque también lo hacía muy cinematográfico: la idea de que hay algo que estamos viendo todos, pero lo que está ocurriendo es otra cosa.

-¿Cómo fue ese trabajo para ilusionar al espectador y convertir en mentira algo tan real y verdadero como un velorio y un entierro?

-Eso fue de lo más divertido de hacer, en términos de guión y después en la puesta: como que el montaje fuera construyendo esa ilusión, sin ser explícito nunca. La película toma un camino quizás un poco más complejo que simplemente contar en los primeros cinco minutos lo que hacen los personajes. La idea fue ir montando esta operación frente a los ojos del espectador. Y el espectador es quien va generando la expectativa de qué está ocurriendo detrás de esos hechos que está viendo, desde el lado de los personajes que lo ejecutan.

Los renacidos.





-Ya que hablás de los personajes, ¿cuánto de tu formación de psicólogo te ayudó para crear la conducta de los personajes?

-Había una cuestión en la película: más que con roles psicológicamente identificables tenía que ver con una especie de idea sobre la familia como tecnología para criar a la gente, de cómo se reparten los roles o cómo se podrían haber repartido los roles y los talentos entre estos dos hermanos, de tal manera que uno hubiera recibido un conocimiento y el otro no. Y, de alguna forma, cómo lidiaron con eso en la vida. Había algo más arquetípico que psicológico puramente dicho. Me alejé un poco de eso.

-¿Por qué te pareció importante elegir la frontera de Mendoza con Chile para la historia y no otra frontera?

-Primero, es una frontera que a mí me conmueve mucho. Desde chico, me acerqué al límite o crucé para Chile porque a los mendocinos, a diferencia de los otros argentinos, el mar que nos queda más cerca está del otro lado. Muchas veces para ir al mar había que atravesar primero la Cordillera. Es una frontera muy especial. Primero por la altura, porque está a partir de los 2 mil o 3 mil metros. Y porque es una frontera medio infranqueable. Solo podés atravesarla a través de la ruta. O sea, hay otros medios como ir a caballo, pero son dificilísimos, o caminando, pero no es como otras fronteras donde se trafica o se comercia más fácilmente. Lo que separa un país de otro es un puesto. En cambio, acá lo que separa un país de otro es una Cordillera de una altura tremenda. Y el hecho de que sea una sola vía donde la puedas cruzar la hacía muy interesante para este policial. Que todos los personajes tuvieran que circunscribirse a la ruta para atravesarla. Y el esplendor visual que tiene, algo muy poderoso, y también un desafío grande para filmar.

-En tu familia hay médicos y la película tiene en cuenta la medicina y el uso de sustancias de una manera alejadas de la ética. ¿Cómo influyó la vida real en la ficción?

-No hay casos o nunca los podría decir si los hubiera, pero hay algo de entender el cuerpo como una serie de funciones que se pueden prender o apagar, que creo que fue muy influyente a la hora de escribir el guion. Es un poco lo que hacen los médicos: entender el cuerpo como una serie de funcionamientos, más que con todo el rasgo de humanidad o espiritual que uno le suele agregar a la vida humana. Fue como decir: "Si estos personajes van a trabajar tienen que tener un nivel de frialdad muy alto para poder hacer esto que hacen, de prender y apagar funciones del cuerpo". Y eso es algo que yo he visto en mi familia: termina siendo algo necesario y positivo que alguien pueda trabajar con esa frialdad en determinados aspectos. Por lo tanto, creo que hubo algo de eso, como esa especie de conocer ese costado donde hay alguien que está tocando las cuerdas y lo tiene que hacer de una manera muy fría.