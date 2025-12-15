Dirigió el documental "76 89 23" que se exhibirá este martes en el Gaumont
Federico Benoit: “Me pregunto qué nos pasa con nuestra historia, parece que avanzamos pero estamos estancados como sociedad”
Su film reflexiona sobre otra película, “76 89 03″, que Flavio Nardini y Cristian Bernard estrenaron hace 25 años. Para el cineasta, los personajes de aquella película del 2000 son producto de la dictadura, chicos educados en colegios religiosos convertidos en seres despolitizados que “es fácil conectar con el escenario actual”. Y sostiene que hacer “76 89 23″ le permitió pensar los últimos 50 años de la Argentina.