La candidata a senadora por La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich realizaba una recorrida de campaña en una pizzería del barrio porteño de La Boca cuando una vecina la sorprendió con una declaración inesperada: "Siempre la vamos a recordar como la asesina de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel". La ministra de Seguridad reaccionó y acusó de "mentirosa" a la mujer. "¡No mientas más! ¡No mientas más! Se ahogó, flaca", afirmó.

El video que se viralizó en las últimas horas, muestra a una vecina que se acerca a hacer un video con Bullrich simulando que la respaldaba, para luego darse vuelta y recordarle la desaparición y muerte de Santiago Maldonado durante una represión ilegal de Gendarmería ordenada por Bullrich.

La mujer que increpó a la por aquel entonces ministra de Seguridad también le recordó el asesinato de Rafael Nahuel a manos del Grupo Albatros, con cinco condenas confirmadas por la Cámara Federal de Casación Penal.





Inmediatamente, Bullrich se alejó de la vecina y evitó dar una respuesta sobre el caso cerrado de Rafael Nahuel; pero reaccionó de forma amenazante por el caso de Santiago Maldonado, cuyo causa está siendo investigada nuevamenta a cargo del juez federal Fernando Calvete.

"¡Oooh, mirá! Te pido, por favor, que no mientas", fue la primera reacción de Bullrich. "Yo no soy la que miente, es la justicia la que da la razón", replicó la vecina. "Se ahogó, flaca", insistió Bullrich. "Ocho veces lo buscaron en el río en el mismo lugar en el que lo encontraron", replicó la vecina.

Sobre el final de la grabación, se puede escuchar a la mujer lanzarle una última daga a la candidata ultraderechista. "Aunque los mate a todos los jubilados, también la vamos a recordar como la golpeadora de viejos", dijo en referencia a los desmedidos operativos de seguridad que cada miércoles Bullrich monta en los alrededores del Congreso para reprimir a los adultos mayores que reclaman una mejora en sus magros ingresos.