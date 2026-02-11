Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 11 de febrero de 2026

El mercado cambiario transitó el inicio de 2026 con un dólar oficial en baja, una dinámica poco habitual para el verano argentino. En las primeras semanas del año, el tipo de cambio mayorista acumuló un retroceso cercano al 3 por ciento, ubicándose en torno a los 1400 pesos, en un contexto donde la oferta de divisas superó de manera sostenida a la demanda privada.El movimiento respondió a una combinación de factores externos e internos. A nivel internacional, el dólar mostró una tendencia a la debilidad frente a otras monedas, con un índice dólar que perdió fuerza en medio de tensiones geopolíticas y una reconfiguración de expectativas sobre la política monetaria global. Este escenario favoreció a los mercados emergentes y contribuyó a la apreciación de varias monedas de la región.