Captain Pepper ofrece rock internacional de las décadas del 50 y el 60, con clásicos que recorren desde los temas más memorables de The Beatles, pasando por Elvis, Beach Boys, Jerry Lee Lewis y muchas leyendas más de esa época dorada. La banda está integrada por Nicolás Guzmán en voz y guitarra, Patricio Zubilliaga, en voz, guitarra y piano, Mario Ruiz, en voz y bajo y Claudio Cecarelli, en voz y percusión (A las 20.30, en Beatmemo.)