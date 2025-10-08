En el marco de la Noche de Museos Abiertos, este 9 de octubre se festeja un momento especial para el Museo Marc: la obra de reforma y ampliación que lleva adelante el Gobierno de Santa Fe, con una inversión de casi dos mil millones de pesos. El proyecto pondrá en valor el edificio diseñado por el arquitecto Ángel Guido e inaugurado en 1939, el primero creado específicamente para un museo histórico en el país y bajo los preceptos dictados por su fundador, Julio Marc. El acontecimiento merece una gran fiesta, sin dudas. Por eso, el jueves 9 de octubre, desde las 19 y hasta la medianoche, el Museo convoca a todas y todos a que sean parte de este día tan importante en la vida del Marc.

El mismo jueves 9, también desde las 19, en la Sede del Gobierno provincial en Rosario, el equipo del Marc presenta “Carrasco y el primer censo de Santa Fe (1887)”, un montaje expositivo con documentos y fotos que dan testimonio del valor histórico de la obra de Gabriel Carrasco y sus viajes por el territorio para mostrar al mundo el modelo de colonización santafesino de fin del siglo XIX.

Estas dos actividades forman parte de una programación que el Museo desarrollará en distintos espacios durante los meses que el museo permanecerá cerrado por la obra, para no perder el contacto con sus públicos y seguir trabajando para preservar la historia de la ciudad y la provincia.