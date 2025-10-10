Cristina Krichner mantuvo un encuentro este viernes por la tarde con el cantautor cubano Silvio Rodríguez, que se encuentra en Argentina porque dará dos conciertos en el estadio Movistar Arena este fin de semana. "Sus canciones nos marcaron a fuego como generación y siguen deslumbrando por su belleza. Silvio es exactamente eso… autor y cantor de canciones bellas", escribió la expresidenta en sus redes sociales.

"Silvio Rodríguez no requiere demasiada presentación: genial cantautor y poeta cubano y militante comprometido con las causas justas en todo el mundo", comenzó la exmandataria su mensaje.

En el mismo texto, aprovechó para señalar la falta de dotes musicales del presidente Javier Milei, que el lunes pasado se presentó en el mismo estadio y dio un show lamentable. "Tal vez no lo sepa nunca, pero mañana va a realizar un auténtico acto de desagravio a la música, al buen gusto… y a los oídos de millones de argentinos", ironizó Kirchner.

Cristina Kirchner, Silvio Rodríguez y Niurka González en San José 1111. Imagen: redes sociales.





Silvio Rodríguez se acercó al departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner se cumple la condena proscriptiva de la Corte Suprema, acompañado de Niurka González, flautista y compañera de Rodríguez. "Fue muy lindo recibirlos y conversar con ellos. Gracias Silvio por la visita, por tu apoyo y por tu solidaridad", resumió la dos veces presidenta de Argentina.

Silvio Rodríguez fue distinguido en Moreno

El cantautor cubano visitó el municipio bonaerense de Moreno, donde fue recibido por la intendenta Mariel Fernández, y a su vez recibió dos reconocimientos: el pañuelo de Abuelas de Plaza de Mayo, y el guardapolvo de "Maestro del pueblo". Las distinciones fueron entregadas en el cultural La Chicharra, ubicado en el barrio San Norberto de la localidad de Cuartel V.

Entre las muestras de cariño y emoción se recordó que el acto "significa un homenaje a la memoria, la cultura, la educación, la organización popular y la promoción de la cultura solidaria que caracterizan al pueblo morenense". El momento más esperado de la jornada, claro, llegó cuando Silvio Rodríguez ofreció un mini recital para los presentes.

