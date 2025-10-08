La política de Newell’s llegará a las elecciones con una marcada poralización. El presidente Ignacio Astore elige a Cristian D’Amico como su sucesor, en una relación que se quiso mostrar públicamente como de confrontación pero que tiene lazos de acuerdos tras bambalinas desde 2021. Con Julián González disputando en la Justicia sus chances de ser candidato tras el rechazo de su presentación de la Comisión Electoral, y sin renovación de figuras, Ignacio Boero asume la alternativa en la búsqueda del socio por sacar a la institución de años de decandencia deportiva.

Astore acudió a D’Amico cuando los árbitros perjidicaban repetidamente al equipo. El ex vicepresidente se esforzó en construir relación con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino en su paso como dirigente rojinegro y no dudó en hacer lucir la amistad cuando pudo. Luego de la humillante derrota del domingo con Boca volvió a aparecer en escena D’Amico con traje de salvador. En redes sociales el ex dirigente leproso escribió: “Decidí dejar de lado las grandes diferencias con Astore y pensar en el bien común de nuestro amado club poniendo todas las herramientas necesarias a disposición para poder atravesar una de las peores etapas en su historia”. Un mensaje que D’Amico dio a conocer luego de una reunión con Astore con agenda y razones que se desconocen. “El único pacto, y hoy más que nunca, es con Newell’s por encima de las personas y la política”, agregó el ex miembro de la Comisión Directiva que lideró Eduardo Bermúdez.

La palabra “pacto” responde sin dudas a los que todos saben en el parque Independencia que es el acuerdo verbal al que llegó la anterior dirigencia leprosa con la actual para no darle al socio la información sobre la auditoría contable que ordenó el propio Astore –por promesa de campaña—al asumir en septiembre de 2021.

En diciembre de 2021 la dirigencia hizo un informe preliminar de la situación económica y financiera con la cual tomó la administración del club. Una auditoría que se pagó con fondos de la tesorería rojinegra pero que nunca tuvo su informe final. Fue ahí el primer entendimiento de D’Amico con Astore. Y el presidente busca ahora en D’Amico reciprocidad en el trato y por eso empuja la candidatura del ex vicepresidente a pesar de sus antecedentes en el club, donde echó a Maxi Rodríguez, contrató a Ze Turbo y regaló el pase de Lisandro Martínez, entre otras decisiones.

La oposición a estos acuerdos entre Astore y D’Amico la ofrece Boero, de la agrupación Unen. En una profunda sequía de dirigentes con capacidad de liderazgo, no asoma otra alternativa en la política de Newell’s. Boero, en respuesta al pacto Astore-D'Amico, reclama por el llamado urgente a asamblea con el propósito de adelantar el proceso electoral.